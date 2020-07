Rhea Ripley confirma su próximo paso en NXT: "Es oficial"

Parece que ha acabado su rivalidad con la Robert Stone Brand para comenzar una nueva. Rhea Ripley confirma su próximo paso en su aventura en NXT. Una aventura que la ha llevado al éxito, aunque desde que perdió el Campeonato Femenil amarillo en WrestleMania 36 ha ido un poco hacia abajo.

Especialmente desde que no fue capaz de recuperarlo en TakeOver: In Your House. Poco después empezó una rivalidad con la dupla de Aliyah y Robert Stone, a quienes venció en una lucha en desventaja en The Great American Bash. Fue esta una victoria que probablemente pondrá fin a esta historia.

Es de suponer que si ella misma lo dice es porque en WWE están de acuerdo. Y no sería una locura pues tampoco hace tanto tiempo que la luchadora australiana estuvo en la imagen del título que actualmente sostiene Io Shirai. Además, la japonesa no tiene una retadora después de vencer a Tegan Nox en el último especial.

De momento, esto es lo que publicó la ex campeona en Twitter:

No more dumpsters, no more time wasted, I’m OFFICIALLY done with the @RobertStoneWWE brand. I’m getting back to where I need to be... And I’m watching this #WWENXT Women’s Title match very closely. #TheNightmare 👹#WWENXT

— RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) July 16, 2020