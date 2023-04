¿Qué sigue para Otis y Chad Gable? De momento, no lo sabemos. Tampoco es que estuvieran contando una historia en concreto antes de WrestleMania 39. Sí que estaban teniendo mucha relevancia en televisión, como siempre, así como lidiando con el interés del fortachón en ser modelo para los Maximum Male Models. Veremos cómo continúa eso. Pero ahora nos desmarcamos de todo lo que han estado haciendo ambos luchadores últimamente pues los rivales que quieren tener cada uno distan mucho de ello.

Ohhh YEAAA

Staying focused is the key to success, just like @WWEGable’s use of a night light.

Keep your focus, grab a @SNICKERS #SnickersSatisfies. #ad pic.twitter.com/n1cIwWDkgc

— Otìsè (@otiswwe) April 3, 2023