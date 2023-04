Roman Reigns: “Si no podemos elevar a todos…”

En cada rivalidad que tiene en la WWE, Roman Reigns hace referencia a lo que él llama la Isla de la Relevancia. Allí es donde vive él y también su familia. Porque nunca estuvo interesado en ser él el único elevado hasta la cima de la compañía sino también The Bloodline. Así lo expresa en una entrevista con Ariel Helwani oara BT Sport realizada antes de WrestleMania 39.

