Otis y Mandy Rose se han convertido en una de las parejas más comentadas en la WWE, donde ambas han compartido un vínculo inquebrantable desde WrestleMania 36, cuando sellaron su relación con un beso en el centro del ring, luego de derrotar a Dolph Ziggler con la ayuda de la propia Mandy Rose.

Recordemos que su historia comenzó en el día de San Valentín cuando Mandy Rose acordó ir a una cita con Otis, donde fue Dolph Ziggler quien apareció y terminó saliendo con la rubia. Eventualmente, el Hacker de SmackDown reveló que Sonya Deville había conspirado con el propio Ziggler para sabotearle la cita a Otis, y a raíz de aquello, surgió también la rivalidad entre Mandy Rose y su ex mejor amiga Sonya Deville.

Desde entonces, Otis y Mandy Rose han estado juntos y hasta el mes pasado habían aparecido con regularidad cada semana en SmackDown; sin embargo, a raíz de un gran número de casos positivos de COVID-19 confirmados en WWE, ambos han estado ausentes y, por ende, sus historias han quedado congeladas.

Hoy 18 de julio es el cumpleaños de Mandy Rose, y muchas Superestrellas de la WWE le han deseado un feliz cumpleaños. Mr. Money in the Bank, Otis, no quería quedarse atrás y recurrió a su cuenta de Twitter para expresar su gratitud y amor por ella.

Wanna say a HAPPY BIRTHDAY 🎂 🎉 to a Special Beautiful Lady Inside and Out in my Life @WWE_MandyRose

LIFE IS ALWAYS GOOD 😎😘 with you BABY

The MOST BEAUTIFUL WOMAN ALIVE 🙌🏻

Your like The Shining Bloom of a Beautiful Flower 🌹 nourished by Rain 🌧 and The Sun ☀️ pic.twitter.com/XdpmfZRqVV

— OTIS (Dozer) (@otiswwe) July 18, 2020