Osaka Pro presentó su evento denominado “Osaka Castle Festival” desde el Cool Japan Park Osaka TT Hall.

► “Osaka Castle Festival”

En esta función especial se dirimieron cuatro combates de campeonatos.

El primero de ellos, el famoso Campeonato Mundial Osaka, estrenó cinturón. En triple amenaza se enfrentaron Kuishinbo Kamen, Joichiro Osaka y Kanjuro Matsuyama, tres luchadores que ya fueron poseedores de este cetro. Sin embargo, Kuishinbo salió inspirado, saliendo avante y comenzando con su cuarto reinado.

Tigers Mask realizó la tercera defensa del Campeonato de Peso Ligero Osaka Pro al salir avante ante Yuto Kikuchi luego de una intensa batalla.

Takoyakida y Ultimate Spider Jr. se proclamaron nuevos poseedores del Campeonato de Parejas Osaka Pro al someter a HUB y GAINA quienes cayeron en su segunda defensa.

En la batalla estelar, Zeus enfrentó a TORU poniendo en juego el Campeonato Individual Osaka Pro. El duelo comenzó con intenso intercambio de codazos y chops, aunque luego TORU gradualmente apuntó al cuello de Zeus minando su fuerza. Pero el poderoso gladiador resistió y poco a poco contraatacó con castigos furiosos y finiquitó con un Jackhammer para asegurar su segunda defensa.

Los resultados completos son:

Osaka Pro “OSAKA CASTLE FESTIVAL”, 21.05.2023

Cool Japan Park Osaka TT Hall

Asistencia: 794 Espectadores

1. ARASHI venció a Aran Sano (9:36) con un Chickenwing Double Armbar

2. Osaka Expo Machine e Hibiscus Mii derrotaron a Ebessan y Sumire Natsu (10:30) con un Osaka Expo Buster de Machine sobre Ebessan.

3. Kazuaki Mihara, Tsubasa y Billy Ken Kid vencieron a Quiet Storm, The Bodyguard y Black Buffalo (7:42) con La Magistral de Kid sobre Buffalo.

4. Osaka Pro World’s #1 Title, 3 Way Match: Kuishinbo Kamen derrotó a Joichiro Osaka (c, Interim) y Kanjuro Matsuyama (9:40) con un Kankuu Tornado sobre Osaka – conquistando el título .

5. Osaka Light Heavyweight Title: Tigers Mask (c) venció a Yuto Kikuchi (18:59) con un TORU-Style Tigers Suplex Hold defendiendo el título

6. Osaka Pro Tag Team Title: Takoyakida y Ultimate Spider Jr. derrotaron a HUB y GAINA (c) (23:03) con un Tornado Press de Spider sobre HUB – conquistando el título

7. Osaka Pro Singles Title: Zeus (c) venció a TORU (31:17) con un Jackhammer defendiendo el título