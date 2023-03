Osaka Pro: “BUSHI-DO” HUB y GAINA retienen

El Azalea Taisho Hall de Osaka fue el recinto desde donde la empresa Osaka Pro presentó su magno evento “BUSHI-DO”.

► “BUSHI-DO”

El enmascarado Ares tuvo su lucha de despedida en un duelo de parejas y junto con Billy Ken Kid para superar a Zeus y Aran Sano. Fue justamente Ares el que dio la victoria a su equipo.

Tigers Mask concretó la segunda defensa del Campeonato de Peso Ligero Osaka Pro respondiendo al reto que hizo el joven Ryuya Matsufusa. El enmascarado monarca fue implacable en sus castigos que el réferi detuvo la contienda.

En el turno estelar, HUB y GAINA se mantuvieron en la posesión del Campeonato de Parejas Osaka Pro tras superar en su primera defensa a Kazuaki Mihara y TORU.

Los resultados completos son:

Osaka Pro “BUSHI-DO”, 12.03.2023

Azalea Taisho Hall

Asistencia: 300 Espectadores

1. Yuto Kikuchi, Takoyakida y Ultimate Spider Jr. vencieron a Tsubasa, Black Buffalo y Quiet Storm (14:33) con un Twisting Diving Body Press de Spider sobre Buffalo

2. Kuishinbo Kamen y Ebessan derrotaron a The Bodyguard y Joichiro Osaka (9:52) cuando Kamen colocó espaldas planas a Osaka.

3. Ares Send-Off Match Special Tag Match: Billy Ken Kid y Ares vencieron a Zeus y Aran Sano (15:59) con la Thracia de Ares sobre Sano..

4. Osaka Pro Light Heavyweight Title: Tigers Mask (c) derrotó a Ryuya Matsufusa (12:37) por detención arbitral (2nd defense) defendiendo el título.

5. Osaka Pro Tag Team Title: HUB y GAINA (c) vencieron a Kazuaki Mihara y TORU (26:49) con la Moudoku Habu Kuubaku de HUB sobre TORU defendiendo el título.