Kenny Omega: “Conozcan al Hijo del Vikingo”

Después de la lucha que tuvieron en AEW Dynamite, Kenny Omega tuvo cortas pero emotivas palabras para el Hijo del Vikingo.

Por casi 30 minutos, el luchador de The Elite y el Megacampeón de AAA, dieron un encuentro memorable, donde los ataques fuertes, movimientos rápidos y vuelos arriesgados estuvieron a la orden del día.

La afición quedó sorprendida por lo que vio en el último evento de AEW y el Hijo del Vikingo fue aplaudido. El combate fue del agrado de Omega, que desde antes había dicho que quería enfrentar al mexicano y aseguró que él cambiaría la forma de ver la lucha libre.

Fue así que tras su lucha con el Megacampeón de AAA, Omega pidió a la afición que se diera la oportunidad de conocer al mexicano, pues antes de su combate, muchos fans no lo conocían.

Wrestling fans,

Meet, Vikingo.

Prayers to the Bucks.

Thank you for the opportunity @luchalibreaaa and for the beauty of Lucha Libre.

— Kenny Omega (@KennyOmegamanX) March 23, 2023