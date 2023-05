Amanda Nunes pensó retirarse tras derrota ante Pena

Amanda Nunes pensó que su carrera había terminado después de su sorprendente derrota ante Julianna Peña en UFC 269.

La pelea fue considerada una de las mayores sorpresas en la historia de UFC ya que Nunes era considerada una de las mejores luchadoras de todos los tiempos y había defendido su título de peso gallo femenino en varias ocasiones.

La derrota fue un gran golpe para Nunes, quien había hablado de retirarse después de la pelea. Sin embargo, en una entrevista posterior, Nunes dijo que estaba lista para volver al octágono y que estaba trabajando duro para recuperar su título. La derrota fue un recordatorio de que incluso los mejores luchadores pueden ser derrotados, y que la perseverancia y la determinación son clave para superar las adversidades en el deporte.

Fue una píldora difícil de tragar para la doble campeona de UFC, quien admitió que pensó en retirarse inmediatamente después.

“Estaba muy confundida. Perder mi cinturón fue una locura. Pero al mismo tiempo, sé que estaba triste. Algo andaba mal. Algo no estaba bien. Y es por eso que parecía, como, no real para mí. Y luego, cuando vi a Din (Thomas), justo en la arena afuera, y lo abracé, lo miré y dije: ‘Creo que terminé’. Y nos miramos, y él miró: ‘¿Estás segura? Está bien, llámame más tarde. Hablame luego.'”

Pero Nunes dijo que no le tomó mucho tiempo salir de ese pensamiento, especialmente cuando pensaba ante quién había perdido el cinturón.

“Conduje de regreso a casa y estaba poniendo en orden mis pensamientos, todo: lo que pasé, pasar por ese campamento, todo lo que me molestó, y también estaba triste, un par de momentos en el campamento”.

“Cuando armé todo y yo y (mi esposa) Nina estábamos hablando, dije: ‘No puedo dejar mi cinturón con Julianna. Puede ser (cualquiera) menos ella. No puedo dejar mi cinturón con esa chica. Ella no se merece ese cinturón. Ella no hizo nada para realmente merecer tener ese cinturón‘”.