Al tener una hora de duración, Battle of the Belts no puede albergar muchos combates titulares. Todos las ediciones de este especial televisivo han presentado un total de tres, y AEW ya habría acabado por dar forma a la que veremos el sábado.

Días atrás, dimos cuenta de una defensa del Campeonato Mundial de Tríos AEW entre The Acclaimed & Billy Gunn y el equipo que conforman Daniel Garcia, Matt Menard y Angelo Parker.

Y ahora, sabemos que el Campeonato TBS también contará con hueco, cuando Kris Statlander lo ponga sobre la mesa ante Willow Nightingale, luego de que mantuvieran un careo en el más reciente Collision.

Mientras, Orange Cassidy y su Campeonato Internacional AEW no faltarán a la cita, como viene siendo habitual. Pero habrá que esperar todavía para conocer quién será su retador, a decidir mediante una Triple Amenaza entre John Silver, Kip Sabian y Brother Zay que se disputará mañana en Rampage.

► La octava batalla de lo cinturones

Desde el FedExForum de Memphis (Tennessee, EEUU), AEW Battle of the Belts se emitirá en directo vía TNT, tras la conclusión de Collision. He aquí su menú actualizado y parece que definitivo.

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Acclaimed y Billy Gunn (c) vs. Daniel Garcia, Matt Menard y Angelo Parker

CAMPEONATO TBS: Kris Statlander (c) vs. Willow Nightingale

CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Orange Cassidy (c) vs. John Silver/Kip Sabian/Brother Zay

Orange Cassidy & Kris Stalander share their thoughts on their title matches this Saturday Night on #BOTBVIII!



Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@orangecassidy | @callmekrisstat pic.twitter.com/qiSdaQw155 — All Elite Wrestling (@AEW) October 19, 2023