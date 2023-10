Como otras empresas con elencos amplios (por emplear un eufemismo), AEW recurre a las facciones para no tener que poner sus focos únicamente sobre un talento. Si así fuera, en cinco horas semanales de televisión apenas podrían aparecer un puñado de nombres.

Ahora, sin estar bajo la cálida ala de Chris Jericho, y aunque conformen una facción, los antiguos miembros de la Jericho Appreciation Society seguramente lo tengan más difícil. En especial Matt Menard y Angelo Parker, pues parece que Daniel Garcia es una apuesta de futuro de AEW, sugiriéndose ya una ruptura con el tándem.

Y puede que ese distanciamiento se haga efectivo el próximo sábado, en Battle of the Belts VIII. Según anunció AEW durante la entrega de ayer de Collision, Garcia, Menard y Parker enfrentarán allí a The Acclaimed y Billy Gun por el Campeonato Mundial de Tríos.

En apenas mes y medio como monarcas, The Acclaimed y Gunn han defendido ya sus cinturones seis veces. La más reciente, ante Iron Savages y Jacked Jameson en el episodio de Collision del pasado día 7.

Noche cargada de pancracio la del próximo sábado en TNT. Tras AEW Collision, la cadena emitirá el especial Battle of the Belts VIII, desde el FedEXForum de Memphis (Tennessee, EEUU), de una única hora de duración.

Por ahora, sólo este comentado The Acclaimed y Billy Gunn vs. Daniel Garcia, Matt Menard y Angelo Parker integra el menú luchístico de Battle of the Belts VIII, donde se supone todos los encuentros serán titulares.

