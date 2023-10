Tommy Fury admite: Soy fan de Conor McGregor

Tommy Fury no quiere verse confinado entre los hermanos Paul y los KSI del mundo.

Tras derrotar en 2023 a los que posiblemente sean los dos boxeadores más influyentes, Fury estaría interesado en buscar en otra parte su próximo combate. Fury, hermanastro del campeón de los pesos pesados del CMB, Tyson Fury, está interesado en pelear con la estrella de la UFC Conor McGregor.

«Estoy a la cabeza de la mesa ahora», dijo Fury a Fight Hub TV cuando se le preguntó sobre su posición en el boxeo de influencia. «Nos sentaremos con todo el equipo y abordaremos qué es lo siguiente, pero ¿quién dice que tienen que ser los Pauls? ¿Quién dice que tiene que ser KSI?

«Me encantaría compartir el ring con Conor McGregor, y si Conor quiere que sea el próximo, compartiré el ring con él al 100 por cien. Soy fan de Conor McGregor. Me cae bien. Es un buen hombre que me metió en UFC. Si él quiere compartir el ring, mi mano está ahí, la oferta está ahí. Tendré a Conor después».

Fury viene de ganar por decisión mayoritaria a KSI el pasado sábado en la pelea estelar de Misfits Boxing: The PRIME Card, que se celebró en el AO Arena de Manchester, Inglaterra.

Cuando se le preguntó por la pelea estelar, en la que Logan Paul derrotó a Dillon Danis por descalificación, Fury no tuvo nada positivo que decir sobre Logan Paul, pero sí tuvo buenas palabras para Danis.

«Logan Paul es absolutamente inútil», dijo Fury. «Logan Paul fue 10 veces más inútil que yo el pasado sábado en la noche, y yo fui bastante inútil esta noche, pero Logan Paul es una m*erda. Creo que Dillon Danis ha hecho una actuación espectacular porque, al fin y al cabo, Danis nunca ha peleado antes. (Logan) acababa de compartir el ring con Mayweather, exprimido hasta las agallas. No puede hacer los asaltos, ¿verdad? Estaba jodido desde el segundo asalto.

«No estoy interesado en Logan Paul y su pelea. Estoy interesado en la mía. Salí con la W, y ahora voy a celebrar la victoria con mi familia. «