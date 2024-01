Orange Cassidy: «AEW me deja ser yo mismo»

El actual Campeón Internacional AEW, Orange Cassidy, ha sorprendido al conceder recientemente una entrevista para el YouTuber Adrián Hernández, en donde habló de todo. Por ejemplo, destacó a Jon Moxley como un gran líder dentro del vestidor de AEW, como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS.

Y, además, habló de cómo AEW es una plataforma tan grande que lo deja ser él mismo, ser el personaje que él ideó, y luchar con su estilo, el cual, al inicio fue polémico, pero ya muchos fans aceptan y aprecian. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Orange Cassidy habla de su experiencia como luchador de AEW

«No podría haber prosperado como lo estoy haciendo en AEW si estuviera en otro lugar. AEW me dejó ser yo mismo. Me permitieron hacer lo que quiero hacer. Creí en ello. Mi estilo es mi estilo. Me enorgullece mucho que nadie pueda decir, ‘Ah, Orange Cassidy lucha así. Orange Cassidy es un tipo así, que vino antes que yo’.

«Me enorgullece ser original. No pensé que eso iba a pasar después de un año, pero simplemente hice lo que quería hacer. Sabía que si me gustaba lo que estaba haciendo, eventualmente a otras personas también les iba a gustar, y sí, va a haber gente en internet que diga cosas, pero yo me preocupo por la gente que está en las gradas y viendo en la tele».

Finalmente, Cassidy también habló de cómo su semana más orgullosa dentro de la lucha libre ocurrió el fin de semana de All Out en Wembley, el año pasado:

«Claro. También creo que fue una semana muy especial para AEW. Tuve mi lucha contra PAC en Revolution 2020 justo antes de que el mundo se paralizara. Empecé a ganar un poco de impulso. Creo que esa fue la primera vez que la gente me vio luchar.

«Luego, estar en Chicago haciendo eso con Jon Moxley, creo que es muy importante para los fanáticos de la lucha libre ahora, especialmente los fanáticos de AEW que aprecian la lucha libre profesional como arte.

«Pueden ver a una persona como yo pasar por el crecimiento y los cambios. Creo que es importante que mostremos nuestros cambios y las cosas por las que hemos pasado para convertirnos en personas diferentes al final, y creo que si miras esos años hasta ese punto con Jon Moxley, dirías, ‘Oh sí. Ese no es el mismo Orange Cassidy que estaba aquí, pero aún es Orange Cassidy’, y creo que eso es muy, muy importante».