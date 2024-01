Jon Moxley es uno de los luchadores más respetados, exitosos y también importantes de AEW. Orange Cassidy solo tiene elogios para él, como muestra en su reciente entrevista con Adrián Hernández. También podemos decir que «The Death Rider» es uno de los mayores rivales del «Freshly Squeezed» en la empresa, tan solo teniendo en cuenta que fue él quien terminó su histórico reinado como Campeón Internacional. Además, Cassidy retuvo el título (en su segundo y actual reinado) ante Moxley en Full Gear.

► Orange Cassidy elogia a Jon Moxley

«Jon Moxley es un líder en AEW, y creo que mucha gente lo ve como una figura de liderazgo. Al igual que Jon Moxley, yo también soy alguien que lidera con el ejemplo, y al observar el modelo que estaba estableciendo, pensé: ‘Quiero hacer lo mismo’. Lo intento, pero nadie puede ser Jon Moxley porque no hay otro Jon Moxley. Siempre estaré en deuda con él por cambiar y sacar esta versión de mí que claramente es una mejora, ya que aún mantengo el [Campeonato Internacional de AEW]».

Y no solo podemos hablar de All Elite Wrestling pues Jon Moxley es alguien que también deja su huella en NJPW -luchó tanto en Wrestle Kingdom 18 por el inaugural Campeonato Global IWGP como en New Year Dash- o la escena independiente; en noviembre se reunió con Sami Callihan (ambos son The Switchblades) contra The Rascalz en REVOLVER Unreal. Además, hablando de su rol como líder, hace unos meses el luchador indie Channing Thomas decía que la lucha libre necesita más líderes como él.

Después de derrotar al exCampeón Mundial AEW, Orange Cassidy hablaba así sobre cómo es luchar con Jon Moxley:

«Está en la cima. No sé en qué posición se ubica, pero todos sabemos que no es un secreto que Jon Moxley es uno de los mejores luchadores profesionales en el mundo; será recordado como uno de los mejores luchadores profesionales de todos los tiempos. Es fuerte. Su cráneo duele cuando lo golpeo. Hubo un momento en el que Jon Moxley cargó con la empresa sobre sus hombros y la llevó a través de momentos difíciles.

«Tengo un gran respeto por Jon Moxley. Sabía que escalar la montaña de Jon Moxley sería muy difícil. Me siento muy agradecido por haber tenido la oportunidad de luchar contra él nuevamente y me siento muy agradecido por haberlo vencido. Es algo que nunca pensé que sería posible. Estoy luchando contra los mejores luchadores y los estoy derrotando.»