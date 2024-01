Hiroshi Tanahashi es ahora el presidente de NJPW, además de uno de los principales estrellas de la compañía. Debe lidiar, entre otras cosas, con los contratos de otros. Ello mientras también es el actual Campeón Mundial de la TV NJPW World —una semana atrás venció a Zack Sabre Jr. en Wrestle Kingdom 18—y el Campeón de Tríos de Peso Abierto NEVER —con Kazuchika Okada y Tomohiro Ishii; los tres son ademas integrantes de CHAOS—así que está de lleno inmerso aún en la acción luchística de New Japan.

► Gabe Kidd amenaza a Hiroshi Tanahashi

Pero ahora atendemos a su rol como ejecutivo de la empresa nipona para hacernos eco de la reciente amenaza que le dedica Gabe Kidd. Claramente, NJPW no quiere perderlo como luchador, pero podría hacerlo próximamente debido a que se acerca la expiración de su contrato. Ante esta situación, el miembro del Bullet Club lanza no un mensaje sino una amenaza a su jefe. Durante una reciente entrevista en MuscleManMalcolm, «The Young Bull» anima a «The Ace» a hacerle una buena oferta.

»Sí, tengo un comentario, en primer lugar, métete en tus malditos asuntos. Eso es asunto mío, entre New Japan y yo. Voy a decir esto y sólo esto. Presidente Tanahashi, Hiroshi Tanahashi, será mejor que pongas algo de amor real y energía en mi oferta de contrato o me iré donde está el dinero. Lo mío es el dinero y golpear a la gente y eso es todo».

Tanahashi podría contestarle a Kidd que debe ganarse esa mejora salarial que busca con buenas actuaciones en New Japan, empezando por su combate con Eddie Kingston por la Triple Corona en Battle in the Valley este próximo sábado. También sería interesante, saliendo un momento de la realidad, lanzando una idea al aire, que desde su posición de poder el presidente lidiara con situaciones como esta en el encordado, como: «¿Quieres un nuevo contrato? ¡Tendrás que vencerme!».