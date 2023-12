«Ojalá fuera The Devil en AEW», lamenta Rocky Romero

Durante meses, The Devil ha estado persiguiendo a MJF, el Campeón Mundial AEW. Nadie sabe quién está detrás de la máscara robada al mismo monarca. Existen todo tipo de especulaciones: Adam Cole, Jack Perry, Dolph Ziggler… Muchos esperaban que en Full Gear se descubriera la verdad, pero no fue así. ¿Quizá en Worlds End? De momento, lo único seguro es que Maxwell Jacob Friedman y Samoan Joe tendrán una lucha de parejas contra los enmascarados liderados por El Diablo en Dynamite.

► Rocky Romero querría ser The Devil

Dicho esto, ahora conocemos las interesantes palabras de Rocky Romero sobre este misterioso personaje que tanto está dando que hablar en la compañía All Elite. Primero, asegura que le encantaría que él mismo estuviera detrás de la máscara. Y segundo, adelanta que sea quien sea va a tener mucho éxito. También comenta que no sabe quién es, como Britt Baker recientemente, aunque sabiéndolo tampoco lo iba a compartir.

«Desearía saberlo porque están a punto de capitalizarlo y obtener grandes ganancias. Él o ella. Me gustaría ser yo quien lo haga, y también quisiera saber quién es porque ya estoy ansioso por saber. Me decepcionó que no lo descubriéramos en Full Gear. Pensé: ‘Ah, hombre, tendremos que esperar más’. Esperemos que lo averigüemos el 30 de diciembre.»

Tendremos que seguir viendo cómo evoluciona la historia y quién se acaba revelando con The Devil. Y no olvidemos que él y Samoa Joe no son los únicos que quieren acabar con MJF sino también Wardlow. A él también se lo ha mencionado como posible enmascarado pero sería una decepción pues él ya tiene su propio camino hacia el campeón, que actualmente tiene varios frentes abiertos, cuando se acerca el final de su contrato con AEW.

The Devil sent a message to MJF and Samoa Joe! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@The_MJF | @SamoaJoe pic.twitter.com/q8gXEtYpnr — All Elite Wrestling (@AEW) November 30, 2023