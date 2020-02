Oficial: Lance Archer firma con AEW

Tras su pérdida del Campeonato de Estados Unidos IWGP frente a Jon Moxley el pasado mes en Wrestle Kingdom 14, las especulaciones acerca del futuro de Lance Archer han ocupado buena parte de titulares en relación a All Elite Wrestling. Apenas un par de semanas después de aquella derrota, Justin Barrasso de Sports Illustrated informaba de lo siguiente.

Y tan cercanas como que hoy, la compañía de Tony Khan ha informado a bombo y platillo de su nuevo fichaje a través de un comunicado de prensa y redes sociales.

Welcome to the team. #LanceArcher is #AllElite pic.twitter.com/O4VMbXr3BW

He aquí las primeras palabras al respecto de Archer.

Llevo en el negocio casi la mitad de mi vida, pero con AEW, pongo mis miras en lo que de lejos será el mejor capítulo de mi carrera . Esta compañía cuenta con el entorno creativo, competitivo y electrizante que llevo esperando toda mi carrera . No importa donde yo vaya, no importa qué se cruce en mi camino, soy la persona a la que deberías tener miedo en AEW .

Por su parte, Khan comentó tan brillante adquisición.

Se cumplen pues los pronósticos: Archer se reencontrará con Moxley, por lo que hay aquí una potencial rivalidad a la vista. Sin embargo, en los últimos días la vía creativa más vinculada a «The American Psycho» es que se revele como el líder supremo de The Dark Order, según ciertas conjeturas de la comunidad luchística de internet.

Anuncio que llega a apenas 72 horas de AEW Revolution, PPV donde quizás tenga lugar la primera aparición oficial de Archer en las pantallas de esta novel compañía.

Now you know and now #EVERYBODYDIES https://t.co/xGUUiUw4DO

— Lance Hoyt/Archer (@LanceHoyt) February 26, 2020