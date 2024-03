Oba Femi pensaba que su prueba con WWE era falsa

Oba Femi está teniendo un ascenso meteórico en WWE a través de NXT.

Ahora, ¿cómo fue su prueba para convertirse en Superestrella en desarrollo?

► La prueba de Oba Femi

Hablando con Jim Varsallone, el Campeón Norteamericano recuerda que pensó que era falsa.

«El mundo del atletismo y el mundo de la WWE, lo único que tienen en común es ser deportes. Eso es todo. Son muy diferentes entre sí. Mi camino en la WWE fue como un nuevo comienzo para mí, para mi carrera atlética. Cuando dejé el lanzamiento de peso, lo dejé para siempre. En cuanto a mi participación, me enviaron un mensaje uno de los reclutadores de NXT en ese momento y me preguntaron: ‘¿Te gustaría venir y hacer una prueba en Las Vegas?’. Dije: ‘Sí, me gustaría’.

«Al principio pensé que era falso. Investigué y verifiqué dos veces y pensé: ‘Oh, esto es real’. Hice la prueba, conseguí un contrato. El único problema era que tenía que volver y terminar la escuela. Todavía no había terminado la universidad. El programa NIL fue una plataforma que utilizaron para mantenerme en contacto durante el año que estuve terminando la escuela, justo al final podía seguir allí y mostrarme que el contrato aún me estaba esperando».

Durante el programa del 26 de marzo se hizo oficial su defensa ante Dijak y Josh Briggs en una triple amenaza en Stand & Deliver 2024.

¿Qué te está pareciendo hasta ahora Oba Femi en WWE NXT?