Oba Femi defenderá el Campeonato Norteamericano NXT ante Josh Briggs y Dijak

En la más reciente edición de NXT, vimos una buena lucha entre Josh Briggs y Duke Hudson de la Chase University. Briggs golpeó a Hudson con un machetazo, seguido de un codazo. Luego, Briggs estrelló la cara de Hudson contra el esquinero superior. Continuó con otro codazo hacia atrás, pero Hudson lo derribó y le aplicó una huracarrana.

Hudson envió a Briggs contra la cuerda del medio y le conectó un sidewalk slam. Luego, Hudson le dio un hombrazo en el abdomen y un supléx alemán. Briggs envió a Hudson contra los escalones del ring de espaldas.

Briggs realizó un splash de pie sobre Hudson y lo colocó en el esquinero superior. Intentó unirse a él, pero Hudson lo rechazó y se puso de pie. Briggs hizo que Hudson tropezara y le aplicó un superplex, pero Hudson respondió con un par de lazos al cuello y un botín. Hudson golpeó a Briggs con puñetazos, seguido de un codazo y un sentón corriendo. Derribó a Briggs, pero este respondió con un supléx y subió a la cuerda superior. Hudson lo bajó y le dio un powerbomb, seguido de un lazo para la victoria.

Después del combate, Dijak subió al esquinero mientras el Campeón Norteamericano de WWE NXT, Oba Femi, apareció. Femi dijo que Briggs y Dijak lograron victorias monumentales esta noche y ahora podía decir que tenía dos oponentes dignos que buscaban escalar la montaña. Femi también dijo que él era la montaña, luego anunció que Briggs y Dijak desafiarían por el Campeonato Norteamericano de WWE NXT en NXT Stand & Deliver. Femi les dijo a ambos que ninguno de ellos podría alcanzar la cima el 6 de abril.

Now we're cookin'!@Obaofwwe says both Josh Briggs and @DijakWWE have earned a shot at his North American Championship at #StandAndDeliver 🙌#WWENXT pic.twitter.com/JdoI3gueK7

— WWE (@WWE) March 27, 2024