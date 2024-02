Oba Femi: «Aplastaré a quién WWE me ponga delante»

Riley Osborne, Dragon Lee o Lexis King han sido hasta ahora tres de las víctimas de Oba Femi en NXT. El Campeón Norteamericano encontró resistencia en ellos, no fue un camino de rosas derrotarlos, pero no deja de ser sorprendente que en tan poco tiempo esté haciendo lo que está haciendo. Y no planea parar. De hecho, en una reciente aparición en WWE’s The Bump -estar en el programa es también una muestra de su éxito actual- adelanta que aplastará a todos los rivales que le pongan delante.

► Oba Femi aplastará a todos

«Obviamente, llevar el título a Stand & Deliver y retenerlo contra quien sea que se interponga en mi camino. Además, dices que mi éxito ha sido meteórico y rápido, lo que podría llevar a un agotamiento, pero no puedo preocuparme por eso. En este momento, tengo el impulso, así que tengo el pie en el acelerador. Así que sigo adelante. Quien sea que pongas frente a mí, lo destrozaré.

«Dragon Lee, destrozado. Lexis King, destrozado. Brooks Jensen, destrozado. Josh Briggs, destrozado. Incluso Wes Lee, cuando regrese, sé que va a trabajar para recuperar este título, destrozado. Va a regresar justo a tiempo para entrar en la sala de operaciones. Así que voy a tomarme el tiempo para disfrutar este momento y dominar a quien sea que se ponga frente a mí«.

Oba Femi todavía no ha sido anunciado pero seguro que estará en el NXT del 29 de febrero.

CAMPEONATO HERITAGE CUP NXT : Noam Dar (c) vs. Un miembro de No Quarter Catch Crew (Drew Gulak, Charlie Dempsey, Damon Kemp y Myles Borne)

: Noam Dar (c) vs. Un miembro de No Quarter Catch Crew (Drew Gulak, Charlie Dempsey, Damon Kemp y Myles Borne) Carmelo Hayes y Ilja Dragunov estarán cara a cara

Ridge Holland hablará al Universo NXT

Karl Anderson y Luke Gallows vs. Edris Enofe y Malik Blade

Lexis King vs. Von Wagner

Dijak vs. Luca Crusifino

Kelani Jordan vs. Kiana James