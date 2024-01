Oba Femi le quita el Campeonato Norteamericano a Dragon Lee

Dragon Lee no pudo estar la semana pasada en NXT por problemas con su visado; sin embargo, esta semana regresó para defender el Campeonato Norteamericano.

Durante el programa, Lee se disculpó por la ausencia, sin embargo, en cuanto esto sucedía, Lexis King apareció para retarlo a un combate por el cetro, el cual fue aceptado.

La lucha comenzó bastante trabada, hasta que el mexicano comenzó a tomar el control con movimientos rápidos, aunque eso no duró mucho, pues Lexis pudo reaccionar para poner en predicamento al campeón.

Pero la agilidad de Dragon Lee puso las cosas de nuevo parejas, pues Lexis tuvo que detener sus ataques por un momento para buscar contraatacar.

Tras varios minutos de intensos ataques y fuertes castigos y llaves, Lee terminó por aplicar un poderoso castigo para retener el título.

Sin embargo, de forma sorprendente apareció Oba Femi, quien había ganado la semana anterior el NXT Breakout, decidió canjear su contrato por una oportunidad por el Campeonato Norteamericano, y aunque le costó trabajo, terminó por llevarse el combate y convertirse en campeón.

