Lio Rush: «En 2024 mostraré que soy de los mejores»

Lio Rush no terminó bien el 2023 debido a un problema de salud que lo tuvo lejos de las cuerdas pero en 2024 está listo para demostrar su valía. En realidad, fue el 31 de diciembre cuando volvió a hacer de las suyas en un cuadrilátero derrotando a Cole Radrick en GCW Aftermath. Y el 5 de enero hizo lo propio con Samuray del Sol en Prestige Roseland 7. Por lo que parece, aunque no se descarta volver a verlo en empresas de renombre como TNA, estará trabajando como independiente; por ejemplo, sustituirá a Andrade El Ídolo en GCW No Compadre.

«The Bad Child» tiene carisma, es un luchador talentoso, y también joven, si se mantiene activo, evitando las lesiones u otros problemas, sin duda puede hacer grandes cosas en la industria luchística. Ahora, ¿ser uno de los mejores del mundo? Es posible, parece tener todas las cualidades -lo hemos visto en WWE, NJPW o la mencionada «Impact Zone»- pero esa es una categoría en la que todavía no ha entrado. ¿Lo hará en 2024? Eso es lo que pretende, según expone en su reciente entrevista en Unscriptify.

«Esperen ver a Lio Rush destacarse, como siempre lo hace. En 2024, estoy planeando regresar al escenario y simplemente recordarles a todos que soy uno de los mejores luchadores del mundo, si no el mejor. Fuera de la vista, fuera de la mente, así que sé que hay muchas personas que piensan que son ‘la persona’, pero no te das cuenta de si realmente eres ‘la persona’ hasta que te enfrentas en el ring con esa persona. Así que, ya veremos.»

1st week of the #WHWT went great and I’m excited about what’s to come. Still a few open dates for January + February that I’d like to fill in.

Jan 20th, 21st, 25th

Feb 1st, 8th, 9th, 10th, 11th, 16th, 22nd

For bookings – LioRushNow@gmail.com #LioRushX pic.twitter.com/p03XOBTR1h

— Free Agent Lio Rush (@IamLioRush) January 9, 2024