Katsuyori Shibata: «Deseo acabar mi carrera en AEW»

«Si Tony lo desea, estoy dispuesto a comprometerme«, dijo Katsuyori Shibata. «Quiero que te quedes para siempre, eres mi favorito«, dijo Tony Khan. Luchador y presidente de AEW tuvieron este breve intercambio de palabras en octubre de 2023, dos meses antes de que se hiciera oficial la firma de Shibata con la empresa.

No obstante, en realidad el guerrero de 44 años de Kuwana, Mie, Japón, no tiene un combate desde noviembre, desde que perdiera el Campeonato Puro de ROH ante Wheeler Yuta en Rampage. No se sabe cuando va a volver a luchar pero no solo será en All Elite Wrestling sino que quiere permanecer aquí el resto de su carrera.

► El final de Katsuyori Shibata

En una entrevista reciente con Tokyo Sports, «The Wrestler» comentó sobre su salud y trabajar para AEW en lugar de NJPW.

«No puedo trabajar como luchador afiliado. Supongo que (la decisión de New Japan) no está equivocada. Pero si no hay un lugar para mí, entonces no hay razón para que esté aquí. He recuperado muchos de mis sentidos después de competir en AEW, y siento que quiero concluir mi carrera aquí«.

Cuando le preguntaron sobre su salud, Shibata añadió: «He sido examinado por un médico y le he proporcionado un certificado médico. Si no lo paso, no puedo competir».

Katsuyori Shibata sufrió lo que se pensaba que era un hematoma subdural que pondría fin a su carrera en 2017 después de un combate con Kazuchika Okada. Shibata eventualmente regresaría al ring en 2021 para una lucha de exhibición y luego adoptaría un calendario más activo en AEW en 2022.

Tendremos que seguir esperando a que vuelva a las cuerdas y poder continuar disfrutando de su talento. No sabemos por cuánto tiempo pero sea el que sea será una bendición tanto para él como para AEW y los fanáticos de la lucha libre. Continuaremos informando sobre Katsuyori Shibata en SÚPER LUCHAS.