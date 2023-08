NXT: Von Wagner hizo atravesar una mesa a Bron Breakker

En la más reciente edición de NXT, y en la cuarta lucha de la noche, vimos un duelo de poderosos luchadores entre el gigantón Von Wagner, y el ex Campeón NXT, Bron Breakker.

Breakler empezó la lucha con mucha fortaleza y dominó con Lariat al cuello, supléxes, patadas y más supléxes a Wagner, de forma sorpresiva, dado el gran dominio mostrado.

Wagner intentó recuperarse con una botaza a la cara, pero de la nada, Breakker lo sorprendió con una spear y lo planchó para obtener la cuenta de tres.

Tras el match, Breakker atacó a Mr. Robert Stone y lo arrojó contra la lona con un Fireman’s Carry. Von Wagner apareció para salvarlo y le dio un rodillazo a Breakker que lo sacó del ring.

Tras esto, Wagner le hizo un powerbomb a Breakker y lo hizo atravesar la mesa de comentaristas en inglés.

Para ver la cobertura, conocer las luchas, los resultados y las calificaciones de los combates del WWE NXT del que se habla en esta nota, da click aquí para acceder a la mejor cobertura, la de nosotros, la de SÚPER LUCHAS.

BRON BREAKKER, YOU JUST GOT TABLED!#WWENXT pic.twitter.com/KTdPuxCuON

— WWE (@WWE) August 9, 2023