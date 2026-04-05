NXT Stand and Deliver: Sol Ruca venció a Zaria

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Sol Ruca DESTACADAS SÚPER LUCHAS NOTAS RÁPIDAS

Esta noche, en la tercera lucha del especial NXT Stand and Deliver 2026, vimos una buena guerra entre dos examigas. Sol Ruca venció, aunque con pesar, a su examiga, Zaria, quien la traicionó hace unos meses.

► Momentos clave

Sol Ruca y Zaria en NXT Stand and Deliver 2026
Sol Ruca y Zaria en NXT Stand and Deliver 2026

La lucha empezó con Sol Ruca conectando rápidamente patadas voladoras tras salir impulsada desde la tercera soga al hacer su entrada al ring.

Zaria sobrevivió a ser atacada con lazos al cuello, arrojada contra la lona y Zaria respondió azotando a Ruca de cabeza contra la lona.

Ruca falló un moonsault, y luego fue arrojada fuera del ring y contra las escaleras metálicas. Zaria pateó en el abdomen a Ruca y le dio un antebrazo a la nuca.

Ambas se dieron con todo durante buenos minutos, hubo Frankensteiners y patadas voladoras.

El final llegó cuando Zaria le dio un cabezazo a Sol Ruca, luego, se la puso en sus hombros y se subió al esquinero, pero Ruca escapó, le dio varios golpes con el antebrazo en el esquinero y luego, Sol Ruca atacó con el Super X Factor y con su Sol Snatcher a Zaria para ganar la lucha por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Ya veremos qué ocurre. Sol Ruca se mostró triste al vencer a Zaria… ¿se harán amigas de nuevo o continuará la rivalidad?

WWE NXT Zaria Sol Ruca
WWE NXT Zaria Sol Ruca
LA LUCHA SIGUE...
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X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

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