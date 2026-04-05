NXT Stand and Deliver: Sol Ruca venció a Zaria

Esta noche, en la tercera lucha del especial NXT Stand and Deliver 2026, vimos una buena guerra entre dos examigas. Sol Ruca venció, aunque con pesar, a su examiga, Zaria, quien la traicionó hace unos meses.

► Momentos clave

La lucha empezó con Sol Ruca conectando rápidamente patadas voladoras tras salir impulsada desde la tercera soga al hacer su entrada al ring.

Zaria sobrevivió a ser atacada con lazos al cuello, arrojada contra la lona y Zaria respondió azotando a Ruca de cabeza contra la lona.

Ruca falló un moonsault, y luego fue arrojada fuera del ring y contra las escaleras metálicas. Zaria pateó en el abdomen a Ruca y le dio un antebrazo a la nuca.

Ambas se dieron con todo durante buenos minutos, hubo Frankensteiners y patadas voladoras.

El final llegó cuando Zaria le dio un cabezazo a Sol Ruca, luego, se la puso en sus hombros y se subió al esquinero, pero Ruca escapó, le dio varios golpes con el antebrazo en el esquinero y luego, Sol Ruca atacó con el Super X Factor y con su Sol Snatcher a Zaria para ganar la lucha por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Ya veremos qué ocurre. Sol Ruca se mostró triste al vencer a Zaria… ¿se harán amigas de nuevo o continuará la rivalidad?