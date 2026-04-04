NXT Stand & Deliver 2026 La cobertura en vivo inicia a las 5:00 pm, hora del centro
Esta lucha se dio en el Countdown to NXT Stand and Deliver 2026, previo al programa principal:
NXT STAND & DELIVER 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Fatal 4 Way por el Campeonato NXT
1. Shiloh Hill, Wren Sinclair, Hank y Tank vs. Birthright
Ambos equipos ni siquiera esperaron al toque de campana y ya fueron dándose con todo, con Hank y Tank sacando a Stacks del ring. Lexis ingresó y puso las cosas a favor de su equipo. Finalmente, llegó el turno de las mujeres, con Wren logrando la ventaja y sometiendo a Arianna con su doble palanca al brazo, pero Charlie interfirió y le robó la victoria. Eli Knight ingresó y logró una buena ofensiva sobre cuanto rival se le puso en cima, mostrando espectacularidad en sus ataques. Los rudos lograron sacar a Eli del ring y lo azotaron contra la mesa, pero Tank lo salvó de una derrota segura. Luego, Wren le recriminó a Charlie, lo abofeteó y le dio un Suplex, pero Arianna la sacó de circulación. Hank tomó elrelevo y con una contralona derribó a Stacks, y los luchadores ingresaron uno a uno. Hank y Tank acorralaron a Charlie y lo embistieron en conjunto. Shilo terminó rematándolo.
El Final
Contralona de Shiloh sobre Charlie.
Valoración
5.1
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Un combate bastante dinámico, para el tiempo que tuvieron.
Contras
Se esperaba más de Birthright
E inició NXT Stand and Deliver, con Sexyy Redd como anfitriona.
NXT STAND & DELIVER 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Fatal 4 Way por el Campeonato NXT
2. Campeonato Femenil NXT: Jacy Jayne vs. Kendal Grey vs. Lola Vice
Jacy les dijo a ambas que ya las había vencido, pero las retadoras se combinaron para atacara a Jacy, y este salió del ring. Luego, la Campeona regresó para intentar el doble conteo sobre sus rivales, sin éxito. Kendal salió y volvió al ring, mostrando movimientos ágiles y sacando a Jacy del ring, antes de empezar a forcejear con Lola. Jacy volvió y tuvimos la típica dinámica de la Triple amenaza, hasta que Jacy logró revertir un ataque aéreo para casi lograr la cuenta de tres sobre Lola. Jacy seguía en control, y con algo de ayuda de Lainey, logró sacar a Lola del ring, pero Kendal logró sorprenderla, aunque logró derribarla y azotarla contra la lona. Lola volvió y logró aplicarle sus caderazos a Jacy y Kendal, quien a su vez se recuperó para despachar varios Suplexes. Jacy frenó a la ex Campeona Evolve con un rodillazo. Lola siguió insistiendo, y tras sacar a Jacy del ring, le conectó varias patadas a Kendal, pero la campeona la sacó del ring cuando estaba buscando la victoria. Sin embargo, Kendal logró someterla con un Ankle Lock, pero Jacy resistía como podí. Lola volvió para aplicarle un candado a Kendal y esta tuvo que soltar a Jacy, quien tras recuperarse regresó para conectarle un rodillazo a Lola. Las tres empezaron a dar fuertes golpes, y eventualmente terminaron tendidas, con Lola saliéndose del ring tras aplicarle un codazo a Kendal. Jacy quiso cubrir, pero Lola impidió la victoria, mientras que Wren fue a perseguir a Fatal Influence cuando estas empezaron a atacar a Lola. Kendal conectó un Moonsault sobre sus rivales y buscó la victoria, pero Lola se lo impidió, y empezó a forcejear con Kendal. Jacy derribó a Kendal con el Encore, pero Lola tumbó a la Campeona con un Codazo.
El Final
Codazo de Lola Vice
Valoración
9.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Gran combate. Merecido triunfo para Lola.
Contras
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3. Campeonato de Parejas NXT: Vanity Project vs. Los Americanos
Tras la iniciativa de Ricky, Bravo y Rayo logradon dominiarlo y castigarlo contra el esquinero. Baylor ingresó, pero no le fue mucho mejor. Los campeones lograron combinarse para frenar el ímpetu de Los Americanos, quienes también estaban en lo suyo, aunque la acción logró emparejarse. Baylor, con un rompecuellos, casi se apuntaba la victoria sobre Rayo, a quien no le dejaban llear a su esquina. Brao finalmente ingresó y despachó a sus rivales, aunque Baylor evitó el helicóptero. Sin embargo, Smokes no se salvó, y tras una combinación con Rayo, lograron una cuenta de dos. Baylor buscaba scarle la máscara a Rayo, pero este respondió con un Bitter End, y logró la cuenta de dos solamente. Bravo recibió el pedazo de metal del Grande Americano, pero cayó ante la combinación de sus rivales y tuvo que ser salvado por Rayo. Smokes le quitó el metal a Bravo y se lo puso en las trusas, pero la maniobra no le salió porque Bravo logró hcerlo caer, y tras un Superplex, los Americanos lograron otra dramática cuenta de dos tras una doble plancha. Baylor le lastimó los dedos a Rayo, pero este se enojó, y en combinación con Bravo, consiguieron otra Bitter End y otra cuenta de dos sobre Baylro. Afuera, El Grande Americano consiguió neutralizar a Jackson Drake, pero Baylor lo derribó con un tope. En el ring, Bravo buscaba combinarse con su compañero, pero a Rayo lo mandaron a volar y Drake impactó a Bravo con el trozo de metal en el borde del ring, y los Vanity Project se combinaron para llevarse la victoria.
El Final
Rodillazo de Smokes sobre Bravo
Valoración
8.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Buen combate. Fue de menos a más.
Contras
Demasiados finales falsos
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4. Sol Ruca vs. Zaria
Y esta rivalidad implicaba que no iban a esperar ni guardarse nada, empezando el combate con gran intensidad y tcon la acción trasladándose hasta fuera del ring, donde Zaria tomó el control. Eventualmente, Sol logró recuperarse y descargar su ofensiva, pero Zaria seguiá atacando con intensidad, hasta que Sol la derribó con un Enzuigiri. Al reincorporarse, se empezaron a decir cosas y tuvieron otro fuerte intercambio. Zaria buscó el F5, pero Sol la bloqueó y con el impulso la sacó del ring. Afuera, sol logró retomar el control, pero al volver al ring, no pudo conectar el Sol Snatcher, recibiendo una patada de su rival. Sin embargo, insistió y logró aplicar la maniobra afuera, logrando que Zaria impacte con el metal que estaba en la rampa. Al regresar, Zaria estaba furiosa y buscó el F5, aunque no completó la maniobra y Sol finalmente conectó su remate, pero la cuenta se quedó en dos. Al levantarse, Zaria derribó a su rival con una lanza, seguido de un F5, pero Sol también resistió. La intensidad seguía en sus ataques, con ambas sobre la cuerda superior, hasta que Sol derribó a su rival con un X Factor, y la liquidó con el Sol Snatcher.
El Final
Sol Snatcher de Ruca
Valoración
7.5
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Se repuso de un flojo inicio. Buen combate.
Contras
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5. Campeonato Norteamericano NXT: Miles Borne vs. Johnny Gargano
Gargano parecía haber recuperado el espírtu durante el combate, pero en algún momento se quedó echado, confundiendo a Borne, y sorprendiéndolo eventualmente con una buena ofensiva, recibiendo las arengas del público. Sin embargo, pese al ánimo que Gargano tenía, Borne consiguió doblegarlo con su poderío, e incluso lo sometió con una quebradora, aunque Gargano con base en su experiencia lograba poner las cosas a su favor. Borne buscaba atacar desde la terera cuerda, per Gargano lo frenó con una patada y lo derribó con un bombazo, para lograr una cuenta de dos. Tras un momento fuera del ring, ambos tuvieron un intercambio al volver, y con Gargano nuevamente fuera, Borne le aplicó un tope, pero el retador respondió con una DDT y el One Final Beat para lograr una cuenta de dos. Gargano seguía insistiendo, pero terminó siendo derribado y casi derrotado. Gargano bucaba una llave de rendición, pero Borne se liberaba y Candice aprovechó la distracción para golpearlo. Sin embargo, Gargano no pudo llevarse la victoria, y le tocó aplicar el Gargano Escape, aunque el Campeón logró llegar a las cuerdas. Gargano intentó ejecutar otra maniobra, pero fue bloqueada y Borne lo derribó, antes de liquidarlo con una contralona.
El Final
Contralona de Borne.
Valoración
7.8
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Buena defensa para Miles Borne y gran desempeño de Gargano..
Contras
Miles Borne necesita un mejor final.
Tras el combate, Dion Lennox derribó a Miles Borne con una silla y lo lanzó contra esta.
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6. Campeoato Femenil Norteamericano NXT: Tatum Paxley vs. Blake Monroe
Ambas iniciaron el combate con intenidad, aunque más del lado de la retadora, quien secuestró el título. Cuando ambas estaban sobre la cuerda superior, Blake mandó a volar a Tatum, y esta empezó a quejarse del hombro, situación que fue aprovechada por la retadora. Eventualmente, Tatum consiguió respnder con buenos ataques utilizando sus piernas, pero quejándose de vez en cuando de su hombro lastimado. Blake frenó el ímpetu de su rival con un Slingblade, pero también fue derribada con una patada. Tras un intercambio, Tatum logró conseguir un Superplex, un Suplex y un Spinebuster, pero solo logró una cuenta de dos. Blake respondió con un cabezazo y un Saito Suplex. Tatum respondió con un bombazo, pero también recibió el suyo cuando intentó patear a su rival en el borde del ring. Tras propinar un cabezazo.Blake le quitó el protector en el esquinero, pero el réferi la descubrió, aunque aprovechó la distracción para castigarla con el título y aplicarle un bombazo, pero la cuenta se quedó en dos. Blake seguía insistiendo, pero Tatum resistía de una forma u otra, y en la réplica, sacó su Cementery Drive.
El Final
Cementery Drive de Tatum
Valoración
7.6
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Buena defensa para Tatum en un combate que empezó lento, pero ganó intensidad al final.
Contras
Tras bastidores, los demás miembros de Darkstate le llamaron la atención a Dion Lennox por haber irrumpido en la escena del Campeonato Norteamericano NXT. Sin embargo, tras hablarlo un poco, volvieron a estar en la misma página.
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7. Campeonato NXT: Joe Hendry vs. Ricky Saints vs. Ethan Page vs. Tony D'Angelo
Ricky y Ethan se combinaron para poder sacar a Tony de la contienda. Hendry logró responder, batiéndose contra los rudos, pero estos mostraron que su combinación estaba funcionando, aunque la discusión empezó cuando tenían que cubrir al campeón. No obstante, seguían combinándose, no dejándolo entrar a Tony y continuando su ataque sobre Hendry, aunque Page decidió romper la sociedad con una plancha sobre Ricky, quien respndió con una lanza. Finalmente, Tony volvió y conectó una lanza a Ricky, pero falló contra Hendry e impactó en el esquinero. Y llegamos al punto en el que cada uno estaba por su cuenta, hasta que Hendry aprovechó que sus tres rivales estaban fuera del ring y se lanzó en plancha sobre estos. Sin embargo, Ricky impidió que ejerciera el conteo sobre Ethan, aunque el Campeón despachó a ambos con un doble Suplex y a Tony con un Fallaway. Hendry aprovechó con otro Fallaway sobre Ricky, impactando a Page en el proceso, y casi lograba la victoria con una contralona sobre Tony. Tony estuvo a la ofensiva con varios Suplexes sobre el resto, pero Hendry lo frenó con una DDT. Sin embargo, Tony respondió con un par de lanzas, pero la cuenta se quedó en dos. Ricky llegó con una silla para castigar a Hendry, rematándolo con una DDT, pero Page rompió el conteo y Ricky fue al desquite, generándose la riña entre ambos, hasta que Tony se lanzó sobre ambos, rompiendo la mesa de comentaristas en el proceso. De regreso al ring, Tony falló una embestida sobre Hendry, pero en un segundo intento, logró aplicarle una lanza, y rematarlo con un Chokeslam.
El Final
Chokeslam de Tony sobre Hendry.
Valoración
8.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Buen combate. Mucha intensidad y con nuevo Campeón.
Contras
Por Ricardo Rendón
Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102