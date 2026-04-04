NXT STAND & DELIVER 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Fatal 4 Way por el Campeonato NXT 2. Campeonato Femenil NXT: Jacy Jayne vs. Kendal Grey vs. Lola Vice

Jacy les dijo a ambas que ya las había vencido, pero las retadoras se combinaron para atacara a Jacy, y este salió del ring. Luego, la Campeona regresó para intentar el doble conteo sobre sus rivales, sin éxito. Kendal salió y volvió al ring, mostrando movimientos ágiles y sacando a Jacy del ring, antes de empezar a forcejear con Lola. Jacy volvió y tuvimos la típica dinámica de la Triple amenaza, hasta que Jacy logró revertir un ataque aéreo para casi lograr la cuenta de tres sobre Lola. Jacy seguía en control, y con algo de ayuda de Lainey, logró sacar a Lola del ring, pero Kendal logró sorprenderla, aunque logró derribarla y azotarla contra la lona. Lola volvió y logró aplicarle sus caderazos a Jacy y Kendal, quien a su vez se recuperó para despachar varios Suplexes. Jacy frenó a la ex Campeona Evolve con un rodillazo. Lola siguió insistiendo, y tras sacar a Jacy del ring, le conectó varias patadas a Kendal, pero la campeona la sacó del ring cuando estaba buscando la victoria. Sin embargo, Kendal logró someterla con un Ankle Lock, pero Jacy resistía como podí. Lola volvió para aplicarle un candado a Kendal y esta tuvo que soltar a Jacy, quien tras recuperarse regresó para conectarle un rodillazo a Lola. Las tres empezaron a dar fuertes golpes, y eventualmente terminaron tendidas, con Lola saliéndose del ring tras aplicarle un codazo a Kendal. Jacy quiso cubrir, pero Lola impidió la victoria, mientras que Wren fue a perseguir a Fatal Influence cuando estas empezaron a atacar a Lola. Kendal conectó un Moonsault sobre sus rivales y buscó la victoria, pero Lola se lo impidió, y empezó a forcejear con Kendal. Jacy derribó a Kendal con el Encore, pero Lola tumbó a la Campeona con un Codazo.