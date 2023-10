«Casualmente», el nuevo «boom» de la escena británica se ha producido tras el cierre de NXT UK, aunque esta escena, creo, hubiera florecido de igual manera, considerando la enorme cantera de talentos que supone.

Eso sí, WWE tiene intenciones de establecer NXT Europe, una suerte de versión más internacional de NXT UK, con todo el viejo continente como escenario. Planes tal vez demasiado ambiciosos y puestos en «stand-by» por la fusión WWE–UFC, según contó Triple H el pasado julio. La idea, no obstante, pasa por ponerlos en marcha el próximo año.

En relación a NXT Europe, quiero recoger unas recientes palabras de Dave Meltzer ante los micrófonos del podcast McGuire On Wrestling, con Will Ospreay como tema central.

«[Will Ospreay] Quiere vivir en Inglaterra, así que de ir a WWE, el trato sería no luchar a tiempo completo. Podría seguir haciendo movidas aéreas y sus cosas, pero lo mejor para WWE sería poner en marcha eso de Europa y convertirlo en la estrella.

«AEW va a ofrecerle un buen contrato. Pienso que será AEW o WWE. No veo que New Japan sea capaz de permitirse hace una oferta tan buena. Estoy bastante seguro de que [Ospreay] no se ha decidido».