«NXT carece de fuerza bruta», critica Oba Femi, del Breakout Tournament

Durante el episodio de NXT de esta semana dio comienzo el Breakout Tournament 2023 que busca determinar quien es el luchador más prometedor de los nuevos rostros del territorio de desarrollo, como pasara hace unos meses con las luchadoras; la ganadora fue Lola Vice. Hubo dos combates y los vencedores fueron Oba Femi (derrotó a Myles Borne) y Riley Osborne (derrotó a Keanu Carver). También se vio la presentación de todos los participantes y cómo Lexis King sustituyó a Trey Bearhill después de atacarlo.

Oba Femi takes down @mylesborne_wwe to advance in the Men's Breakout Tournament 👊 #NXTBreakout #WWENXT pic.twitter.com/GLF82nDiAN

Ahora nos enfocamos en Oba Femi, quien dio una buena actuación, tanto a la hora de sus habilidades en el encordado como en su compostura y por supuesto aspecto ya que luce como una bestia. Además, después de su triunfo tuvo la oportunidad de dedicar unas palabras a las cámaras de WWE. Esto es habitual para las Superestrellas y suele pasar desapercibido pero en su caso es la ocasión de mostrarse un poco más frente a los fanáticos, es otra prueba, y quiso decir lo siguiente a toda la marca amarilla:

«NXT carece gravemente en un departamento, y ese es el departamento de la fuerza bruta. Nadie es brutal ya. Todos son blandos, todos están decididos, todos están tratando de llegar al final mediante medios suaves. Pero eso es exactamente lo que Oba Femi tiene para ofrecer. Eso es exactamente lo que estoy llevando al NXT Breakout Tournament. Fuerza bruta».

EXCLUSIVE: After an impressive victory in the opening round of the #WWENXT Men’s Breakout Tournament, Oba Femi is ready to dominate anybody that he faces. #NXTBreakout pic.twitter.com/KPFYZEYPQW

— WWE (@WWE) December 13, 2023