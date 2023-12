White: «Aspinall puede defender el título interino pero no contra Miocic

El CEO de UFC Dana White no tiene problemas para mantener a Tom Aspinall ocupado, pero insiste en que Jon Jones vs. Stipe Miocic debe suceder.

El campeón de peso completo Jones se vio obligado a retirarse de su primera defensa del título contra Miocic en UFC 295 debido a una lesión. La promoción reemplazó ese enfrentamiento con una pelea por el título interino entre Aspinall y Sergei Pavlovich, que Aspinall ganó por nocaut en el primer asalto.

A continuación, Aspinall (14-3 MMA, 7-1 UFC) espera unificar su cinturón con el campeón indiscutible Jones o pelear contra Miocic mientras Jones se recupera, pero White rechazó ambas sugerencias. Sin embargo, está abierto a que Aspinall defienda el título interino mientras tanto.

“Aspinall posiblemente podría pelear de nuevo. No sé. Veremos cómo se desarrolla esto el próximo año, pero Jones y Stipe, la pelea, ambos se lo merecen. Jon Jones resultó lesionado. No hay nada que pueda hacer al respecto. Veremos qué pasa en 2024. Si Aspinall quiere pelear antes de que ocurra esa pelea, ¿por qué no? ¿Por qué no dejar que lo defienda?”

White sostiene que Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) vs. Miocic (20-4 MMA, 14-4 UFC) tiene más sentido para ambos peleadores.

«Si miras lo que Stipe ha logrado en este deporte, lo que ha hecho, dónde se encuentra en su carrera, quiere pelear contra Jon Jones, y lo entiendo. Posiblemente el mayor peso pesado de todos los tiempos versus el mejor artista de artes marciales mixtas de todos los tiempos. Él quiere esa pelea, es una pelea de gran legado para ambos muchachos”.

Mientras White se burlaba del posible regreso de UFC a Manchester, la ciudad natal de Aspinall, en 2024, duplicó la posibilidad de que Aspinall defendiera su título interino.

«Mientras Jon Jones esté lesionado, si quiere defender el título, absolutamente lo haríamos«.