Nunes quería pelear con Aldana y no con Peña

Amanda Nunes pensó que pelearía contra la mexicana Irene Aldana y no contra Julianna Peña. Pero en su lugar, la promoción optó por reservar el doble campeón Nunes (22-5 MMA, 15-2 UFC) contra Peña (11-5 MMA, 7-3 UFC) por el título de peso gallo en el UFC 289 cabeza de cartel el 10 de junio en Rogers Arena en Vancouver.

Con su serie empatada 1-1, Peña ha estado pidiendo durante mucho tiempo un combate de goma y finalmente consiguió su deseo. Pero Nunes admite que esperaba sangre fresca para su próxima defensa del título.

“Siempre digo que tengo que dejar que la UFC decida”, dijo Nunes a ESPN. “Estoy preparada. He estado entrenando. Estoy sana. Así que cualquier cosa que UFC quiera hacer, estoy lista. Me encanta hacer esto. Me encanta luchar. Estoy aquí para defender mi cinturón, y Julianna quiere de nuevo. No tengo ningún problema en defender mi cinturón contra ella.

“Pensé que iba a ser (Aldana). Todo cambió a Julianna, y yo estaba bien con eso, también. No importa qué, lo que UFC me mostró (para un) oponente, voy a estar feliz de defender mi cinturón “.

Peña destronó a Nunes con una sorprendente sumisión en UFC 269 en diciembre de 2021. Pero Nunes cobró su venganza cuando anotó una decisión dominante en su revancha en UFC 277 – y ella espera replicar esa actuación en su trilogía.

“Obviamente, son cinco asaltos, lo espero con ansias”, dijo Nunes. “Va a ser una dominación. Si tengo la oportunidad de acabar con ella, esta vez lo haré. Pase lo que pase, voy a ser yo quien levante la mano al final de la noche”.