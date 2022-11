Nueva ola de despidos en WWE, en este caso dentro de la marca de desarrollo de NXT. En la mañana de hoy martes, antes de la celebración de un nuevo episodio de este programa, PWInsider ha confirmado que hoy será día de despidos en NXT y ha confirmado ya 5 de ellos, alguno especialmente llamativo dado que estaba siendo uno de los talentos que más estaba contando para la programación televisiva de WWE en la noche de los martes.

Bodhi Hayward, es el talento al que nos referíamos con antelación ya que ha sido recientemente protagonista en televisión de las historias de Chase U hasta que dejó de aparecer con el único motivo de que Andre Chase ya no contaba con él, sin más explicación. Era uno de los más destacados del grupo, no solo por su físico sino también por sus reacciones faciales que, en muchos casos, contaban la historia de por sí.

Como era de esperar, en seguida todas las miradas estaban puestas en las declaraciones de su inseparable Andre Chase quien no ha tardado en reaccionar en Twitter con el siguiente mensaje:

I just want to publicly thank @bodhihaywardWWE for his dedication to #ChaseU.

I will always appreciate him being my first scholarship athlete, but more importantly I will always appreciate his friendship. Keep going‼️🙌🏼 pic.twitter.com/f0buZjZuKB

— Andre Chase (@AndreChaseWWE) November 1, 2022