Logan Paul está ante uno de los mayores retos de su carrera deportiva, se trate del deporte que se trate, ya que estará protagonizando el evento estelar de WWE Crown Jewel el próximo 5 de noviembre ante Roman Reigns y puede que se convierta en el Indiscutible Campeón Universal de la mayor compañía de entretenimiento deportivo del mundo. Realmente sólo le hace falta un golpe de suerte y una cuenta de tres.

En las últimas semanas hemos seguido de cerca su evolución desde que se comenzara a entrenar con Shawn Michaels y ahora sabemos, gracias a la entrevista de la que se hace eco FOX Sports (vía ViBe & Wrestling) que estará más que preparado cuando llegue el momento en Arabia Saudita.

► Quién le ha visto y quién le ve

«He visto que la gente ha cambiado su manera de verme. Al principio era ‘El chico de Vine’, y luego me convertí en ‘El chico de los vídeos’. Posteriormente en el ‘El chico de YouTube’ y luego en ‘Yo, Paul algo más’, ¿verdad? y finalmente Logan Paul ‘Superestrella de WWE‘. Después de todos estos años, siento que ese título que ahora persigo es el que tiene más historia. No es que necesite que me validen, pero es increíble que confíen en mí para luchar mano a mano con Roman Reigns por él porque ese título te da automáticamente prestigio y reconocimiento mundial; todo el mundo quiere ser respetado. Creo que es muy difícil no respetar a alguien que está dispuesto a subirse al ring y sacrificar su cuerpo para el entretenimiento de millones de personas. Es increíble».

► Entrenando para una lucha que será memorable

«Sí, la parte física me resulta fácil y por lo que he aprendido hasta ahora esa no es la parte que hace grande a una Superestrella de WWE. Puedo lanzarme al aire y hacer las piruetas y todos los movimientos, pero si no puedo llevarlos a mi historia, a mi arco, a lo que soy como persona, no hay espectáculo. Creo que el espectáculo tiene prioridad antes que los movimientos, y si la gente se interesa por lo que eres y por lo que intentas hacer que la actuación sea memorable. En WrestleMania y SummerSlam demostré que los que dudaban estaban equivocados.

«Entreno duro, ya se me notan los abdominales, los saltos cada vez me resultan más fáciles. Todo va bien. Estoy trabajando a tope con Shawn Michaels y no creo que nadie deba subestimar mi duro trabajo ya que lo estoy dando todo por y para esta lucha. Esta es la oportunidad de hacer historia, de quitarle el título al mejor y solo me hace falta un buen golpe y una cuenta de tres. Algo así no se ha hecho antes pero lo voy a hacer, porque es lo que hago y Roman Reigns va a experimentarlo de primera mano«.