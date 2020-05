Pro Wrestling NOAH comenzó con la transmisión de su serie de eventos a puerta cerrada denominados "Stay Together Showdown", en esta ocasión con el choque de las facciones Sugiura Army y Kongoh.

ABEMA transmitió la función que tuvo gran respuesta de los aficionados, en especial los que viven fuera de Japón y que esperaba este evento con singular ansiedad. Según reportes, 75700 personas sintonizaron la transmisión en vivo y tras finalizar la región volvió a bloquearse.

El odio entre las dos facciones se puso de manifiesto a lo largo de los combates individuales y después en la campal final. Inicialmente se tenía planeado celebrar las luchas en Yokohama, pero por el cierre de las arenas por el Coronavirus, tuvo que suspenderse. Sin embargo, las dos agrupaciones insistieron en la confrontación por lo que no se descartó y finalmente pudo llevarse a cabo.

El resultado fue un brutal choque entre las dos agrupaciones que mostraron fiereza y arrojo. En el primer duelo individual, Hajime Ohara tomó la delantera a pesar de que Nioh lo sorprendió con un ataque inicial veloz.

Siguió el choque de Seiki Yoshioka y Hao. Sin duda alguna, Yoshioka es un excelente refuerzo de Sugiura Army y lo demostró doblegando a Hao y dio el segundo triunfo a su equipo.

El tercer choque fue fenomenal, el veterano Sakuraba, con su estilo basado en las MMA, se enfrentó al joven Yoshiki Inamura quien basó su fortaleza en su pasado en el Sumo. Saku usó su experiencia y centró su ataque en las extremidades inferiores de Inamura para inmovilizarlo y alzarse con el triunfo.

A NOSAWA Rongai le correspondió enfretar a Kenou. NOSAWA intentó sorprender a su oponente, pero fue anulado por Kenou que respondió con reciedumbre y terminó la lucha en once minutos.

En duelo de poder, Rene Dupree y Masa Kitamiya se vieron las caras. Sorprendió la actuación de Kitamiya, desatando toda su fortaleza. Sin embargo, no salió limpio, ya que se llevó una tremenda hemorragia nasal producto de un rodillazo de Duprée. Pero la lucha llegó a su límite de 20 minutos y no hubo vencedor.

Otro choque lleno de bravura fue el que protagonizaron Takashi Sugiura y Manabu Soya donde alternaron castigos con patadas, codazos, rodillazos y tremendos gritos. Pronto Soya sufrió los estragos de la batalla cuando recibió un tremendo codazo que le tiró dos dientes frontales y le hizo sangran por la boca. Al final, el Olimpic Slam de Sugiura fue el que puso fin a la contienda.

Siguió la campal, con los 12 hombre involucrados en acción. Abrieron la ronda de eliminaciones Yoshiki Inamura y Seiki Yoshioka. La mayor complexión física del primero fue fundamental para dar cuenta de su rival y dar la delantera a Kongoh.

Una a una se dieron las eliminaciónes, hasta que la situación se redujo a Kenou contra Sakuraba. Comenzaron usando sus respectivos antecedentes, Nippon Kempo de Kenou y MMA de Sakuraba, que dieron un ritmo interesante a la batalla. Sakuraba mostró lucha psicológica al obligar a Kenou a que hiciera su PFS, e intentar anularlo en su punto de apoyo, pero Kenou descifró la intención y revirtió con un triangle choke para alzarse con la victoria.

Sugiura Army se retiró después de concluida la lucha, Takashi Sugiura no quedó impresionado, ya que Kenou se volvió hacia la cámara y habló. Kenou dijo que Noah no se detendría, mostrarían lucha libre en vivo de esta manera por ahora. NOAH estaba vivo. Palabras adecuadas para una empresa que se ha enfrentado a la adversidad muchas veces en el transcurso de sus veinte años de existencia.

Los resultados completos son:

NOAH "NOAH STAY TOGETHER SHOWDOWN ~SUGIURA-GUN VS. KONGO~", 03.05.2020

NOAH Special Arena

Sin Fans

1. Sugiura-gun vs. Kongo 6 vs. 6 Singles Match Series: Takashi Sugiura, Kazushi Sakuraba, Rene Dupree, NOSAWA Rongai, Hajime Ohara y Seiki Yoshioka vencieron a Kenou, Masa Kitamiya, Yoshiki Inamura, Manabu Soya, Haoh y Nioh (6-5).

2. Sugiura-gun vs. Kongo 6 vs. 6 Singles Match Series: Hajime Ohara derrotó a Nioh (14:39) con la Muy Bien.

3. Sugiura-gun vs. Kongo 6 vs. 6 Singles Match Series: Haoh venció a Seiki Yoshioka (12:09) con un Horizontal Cradle.

4. Sugiura-gun vs. Kongo 6 vs. 6 Singles Match Series: Kazushi Sakuraba derrotó a Yoshiki Inamura (8:12) con la De la Riva Foot Lock.

5. Sugiura-gun vs. Kongo 6 vs. 6 Singles Match Series: Kenou venció a NOSAWA Rongai (11:26) con la P.F.S.

6. Sugiura-gun vs. Kongo 6 vs. 6 Singles Match Series: Rene Dupree vs. Masa Kitamiya - finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:00).

7. Sugiura-gun vs. Kongo 6 vs. 6 Singles Match Series: Takashi Sugiura derrotó a Manabu Soya (16:04) con un Olympic Slam.

8. Sugiura-gun vs. Kongo 6 vs. 6 Elimination Match: Kenou, Masa Kitamiya, Yoshiki Inamura, Manabu Soya, Haoh y Nioh derrotaron a Takashi Sugiura, Kazushi Sakuraba, Rene Dupree, NOSAWA Rongai, Hajime Ohara y Seiki Yoshioka (46:43).

Orden de Eliminación: