Este domingo se llevó a cabo el más reciente PPV de WWE, Money in the Bank 2020, donde Asuka y Otis son los nuevos portadores del codiciado maletín, luego de un encuentro que resultó muy entretenido y contó con la aparición del propio Vince McMahon, luego de que en un momento dado la lucha también llegó a su oficina, siendo uno de los mejores segmentos de la misma.

► La oficina de Vince McMahon permaneció intacta

Durante el encuentro estelar de Money in the Bank 2020, AJ Styles y Daniel Bryan se encontraron dentro de la oficina de Vince McMahon, pero cesaron las hostilidades tan pronto como llamaron la atención del mandamás de la WWE, quien estaba sentado en su silla, de espaldas a la entrada.

McMahon se dio la vuelta, se levantó y ordenó a Styles y Bryan que salieran de su oficina. Las dos Superestrellas hicieron una tregua temporal, cumplieron la orden y colocaron las sillas cuidadosamente en su lugar antes de salir de la oficina. Luego vimos como el gran jefe de la WWE brindó un tutorial de desinfección de manos antes de sentarse y retomar su trabajo.

Sobre este particular segmento, Paul Davis de WretslingNews.co informó que un escritor lanzó la idea de que las superestrellas peleen en la oficina de Vince McMahon. Sin embargo, el mandamás de la WWE rechazó la idea de que su oficina fuera destruida, ya que no quería a nadie cerca de los huesos de dinosaurios que estaban colgados en las paredes de la referida oficina.

"Me dijeron que un escritor sugirió que los luchadores pelearan en la oficina de Vince McMahon, pero este no estaba de acuerdo con que su oficina fuera destruida, porque no quiere a nadie cerca de los huesos de dinosaurios en su pared."

Money in the Bank 2020 tuvo una duración de 2 horas y 23 minutos, siendo el evento PPV más corto en más de una década. Sobre esto, el mismo Davis también indicó que esto fue una decisión de Vince McMahon, y que el plan a futuro es que los PPV sean más cortos de lo normal, hasta que WWE pueda retomar los espectáculos con la presencia de fanáticos, lo cual al día de hoy sigue siendo incierto.