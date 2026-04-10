NOAH: Resultados «Legacy Rise 2026»

Pro Wrestling NOAH se presentó en el Korakuen Hall de la capital japonesa con el evento denominado «Legacy Rise 2026«.

► «Legacy Rise 2026»

Kenoh se impuso en el mano a mano ante AMAKUSA, donde reavivaron su rivalidad de larga data.

Naito y sus compañeros de Los Tranquilos de Japón perdieron una lucha por equipos de cuatro contra cuatro ante OZAWA y demás miembros del TEAM 2000x

Daga y Daiki Odashima se enfrentaron en el turno semiestelar en una lucha que fue anunciada como LA ÚLTIMA LECCIÓN, un combate individual entre mentor y alumno; fue a última lucha de Daga con NOAH ya que retornará a México. Daga y Daiki Odashima unieron fuerzas en octubre de 2025 después de que Daga saliera del TEAM 2000X debido a una paliza innecesaria que le propinó a Odashima. Daga apoyó a Odashima durante el ataque posterior al combate, lo que dio origen a su equipo, Los Intocables. Posteriormente, Daga y Odashima se coronaron campeones de parejas Jr. GHC. En este combate, Odashima se brindó al máximo, por momentos parecía que se impondría pero Daga fue quien se alzó con el triunfo tras conectar una Northern Lights Bomb.

En la batalla estelar, Alpha Wolf se impuso al Campeón Peso Completo GHC, Yoshiki Inamura, en una lucha de parejas tras aplicar su remate Package Pilerdriver. Esta victoria le dio a Alpha Wolf la confianza necesaria previo a su duelo por el campeonato máximo de NOAH contra Inamura el 12 de abril en Nagoya.

Los resultados completos son:

NOAH «LEGACY RISE 2026», 01.04.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,012 Espectadores

1. Tetsuya Endo , HAYATA y Katsumi Inahata vencieron a Atsushi Kotoge, Hi69 y Hajime Ohara (5:05) con un Divine Right Knee de Endo de Ohara.

2. 3 Way Match: Knull venció a Manabu Soya y Black Menso~re (4:29) con un Mount Knull de Menso~re.

3. Naomichi Marufuji, Dragon Bane, Eita y Yuto Koyanagi vencieron a Kaito Kiyomiya, Harutoki, Hiroto Tsuruya y Midori Takahashi (8:12) con un Twister Bane de Bane de Tsuruya.

4. Kai Fujimura venció a Alejandro (9:50) con un Death Hanger.

5. Special Singles Match ~ Nostalgia of Mutsu: Kenoh venció a AMAKUSA (10:34) con un Kenoh Special.

6. OZAWA, Takashi Sugiura, Tadasuke y Jun Masaoka vencieron a Tetsuya Naito, BUSHI, Angel Reyes y RYUSEI (13:58) con la Destino de OZAWA sobre RYUSEI.

7. THE LAST LESSON: Daga venció a Daiki Odashima (15:11) con una Northern Light Bomb.

8. Alpha Wolf y Masa Kitamiya vencieron a Yoshiki Inamura y Kazuyuki Fujita (14:20) con un Package Piledriver de Alpha sobre Inamura.