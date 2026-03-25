NOAH: Resultados «Lethal Odyssey Tour 2026» LTJ retienen

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Desde el Kobe Sambo Hall, Pro Wrestling NOAH presentó un evento más de su gira «Lethal Odyssey Tour 2026«.

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► «Lethal Odyssey Tour 2026»

En choque de tercias, Atsushi Kotoge, Kenoh y Naomichi Marufuji se impusieron a AMAKUSA, Black Menso-re y Mohammed Yone. La batalla giró en torno a la reactivación de la rivalidad de Kenoh y AMAKUSA, que viene desde su época en Michinoku Pro.

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OZAWA, Knüll, Tadasuke, Jun Masaoka y Kai Fujimura del TEAM 2000X derrotaron a Kaito Kiyomiya, Harutoki, Alejandro, Katsumi Inahata y Hiroto Tsuruya en una batalla de cinco contra cinco.

En el turno semifinal, el Team 2000X (Alpha Wolf, Masa Kitamiya y Takashi Sugiura) pasaron sobre Dragon Bane, Kazuyuki Fujita y Yoshiki Inamura. Este duelo fue previo a la lucha que Wolf e Inamura sostendrán por el Campeonato de Peso Completo GHC; Inamura quedó furioso por el resultado de la lucha, ya que cayó ante un castigo ilegal del TEAM 2000X.

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Tetsuya Naito y BUSHI defendieron el Campeonato de Parejas GHC respondiendo al reto que hicieron Manabu Soya y Shuji Kondo; ésta fue su segunda defensa titular Los Tranquilos de Japón. A pesar del valiente esfuerzo de Soya y Kondo, Naito y BUSHI fueron el mejor equipo cuando Naito aplicó su remate característico, Destino, a Kondo para finalizar el combate. Tras su victoria, Naito y Bushi fueron confrontados por OZAWA y el Team 2000X. OZAWA retó a Los Tranquilos de Japón a poner en juego los títulos de parejas de GHC contra él y Jun Masaoka. Naito aceptó.

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Los resultados completos son:

NOAH «LETHAL ODYSSEY TOUR 2026», 20.03.2026
Kobe Sambo Hall
804 Espectadores

1. KENTA, Tetsuya Endo y HAYATA vencieron a Daga, Daiki Odashima y Yuto Koyanagi (8:55) con un Crab Hold de KENTA sobre Koyanagi.
2. Eita venció a Midori Takahashi (9:35) con un Crab Hold.
3. Hi69 y Hajime Ohara vencieron a Angel Reyes y RYUSEI (8:45) con la Jave de Ohara sobre Reyes.
4. Naomichi Marufuji, Kenoh y Atsushi Kotoge vencieron a Mohammed Yone, AMAKUSA y Black Menso~re (11:32) con un Passion Ground Cobra de Kenoh sobre Menso~re.
5. OZAWA, Knull, Tadasuke, Jun Masaoka y Kai Fujimura vencieron a Kaito Kiyomiya, Harutoki, Alejandro, Katsumi Inahata y Hiroto Tsuruya (11:33) con un Swan Dive-Style Moonsault Press de OZAWA sobre Inahata.
6. Alpha Wolf, Masa Kitamiya y Takashi Sugiura vencieron a Yoshiki Inamura, Kazuyuki Fujita y Dragon Bane (12:20) con un Diving Senton de Kitamiya sobre Bane.
7. GHC Tag Team Title: Tetsuya Naito y BUSHI (c) vencieron a Manabu Soya y Shuji Kondo (19:26) con la Destino de Naito sobre Kondo, defendiendo el título.

 

 

LA LUCHA SIGUE...
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