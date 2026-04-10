El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en el SAP Center, en San José, California, (anteriormente llamado San José Arena, Compaq Center at San José y HP Pavilion at San José), coliseo con capacidad para 19,190 personas, y casa de los San José Sharks de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Rhea Ripley venció a Michin (**) Uncle Howdy venció a Tama Tonga (**) Aleister Black venció a Matt Cardona (**) Alexa Bliss y Charlotte Flair vencieron a Bayley y Lyra Valkyria (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: R-Truth y Damian Priest retuvieron ante The Miz y Kit Wilson (** 1/2) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn retuvo ante Carmelo Hayes (***)

► Este viernes en WWE SmackDown

Royce Keys, quien fuera conocido como Powerhouse Hobbs en AEW, tuvo su primera aparición en WWE en el Royal Rumble, donde dejó una buena impresión. Desde entonces sólo ha participado en encuentros no televisados, mientras poco a poco se ha ido construyendo todo el entorno de su debut oficial en SmackDown. Ahora los fans ya saben que Keys no viene a probar suerte, sino a imponer condiciones, esto a solo unos días de WrestleMania. Se espera una presentación dominante o una rivalidad inmediata que lo coloque directamente en una historia de peso. ¿Cumplirá las expectativas?

Pat McAfee se reveló como el aliado secreto de Randy Orton, de quien dijo que salvará el negocio para futuras generaciones. ¿Recibirá este viernes una respuesta por parte de Cody Rhodes?

El resto del programa continúa avanzando las historias rumbo a WrestleMania, con segmentos clave para terminar de definir rivalidades que aún no están completamente cerradas. Se espera presencia de las principales Superestrellas de la marca azul, afinando los últimos detalles antes del gran evento.