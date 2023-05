NJPW:Presentación de Campeonato Femenil NJPW Strong

En el curso de la conferencia previa al magno evento “Resurgence“, New Japan Pro Wrestling presentó el cinturón de su campeonato de más reciente creación.

► El cinturón para mujeres de la división Strong.

Se trata del Campeonato Femenil NJPW Strong, mismo que se adjudicará por primera ocasión a través de un cuadrangular donde habrá representantes de NJPW, Stardom, CMLL y AEW.

El cinturón fue revelado durante una conferencia de prensa cuando Momo Kohgo y Willow Nightingale aparecieron para promocionar el torneo de una noche que tendrá lugar en el evento en el Walter Pyramid de Long Beach, California.

Kohgo y Nightingale conforman una de las semifinales por el título, con Mercedes Moné y Stephanie Vaquer en el otro lado del grupo. Moné y Vaquer no estuvieron presentes en la rueda de prensa.

Las ganadoras de cada lucha se enfrentarán para determinar a la campeona inaugural.

El cinturón es una correa de piel color lila, con la placas con el logo de NJPW Strong especificando que se trata del cetro femenil. De esta forma, este es el tercer cinturón de la submarca NJPW Strong, que se suma al de Peso Abierto y al de Parejas, actualmente en poder de Hikuleo y Aussie Open, respectivamente.

Recordando el cartel:

NJPW “RESURGENCE”, 21.05.2023

Walter Pyramid, Long Beach, California, Estados Unidos

0. Pre-show match: Christopher Daniels vs. Alex Coughlin

0. Pre-Show match: The DKC vs. Bateman

1. STRONG Women’s Title Tournament – Semifinal: Mercedes Moné vs. Stephanie Vaquer

2. STRONG Women’s Title Tournament – Semifinal: Momo Kohgo vs. Willow Nightingale

3. Zack Sabre Jr. y Bad Dude Tito vs. Bárbaro Cavernario y Virus

4. Street Fight: Juice Robinson vs. Fred Rosser

5. NJPW Strong Openweight Title: Hikuleo (c) vs. KENTA

6. Jon Moxley, Wheeler Yuta & Shota Umino vs. Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii & Rocky Romero

7. IWGP US Heavyweight Title Contendership Tournament – Semifinal: Hiroshi Tanahashi vs. Will Ospreay

8. Strong Women’s Title Tournament Final: