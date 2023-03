NJPW:”New Japan Cup 2023″Día 3 Avanzan Davis y EVIL

El Fukushima Big Palette de Koriyama fue el escenario desde donde New Japan Pro Wrestling celebró la tercera fecha del torneo de eliminación “New Japan Cup 2023”.

► “New Japan Cup 2023” Día 3

United Empire (Jeff Cobb, Kyle Fletcher y Will Ospreay) se impusieron en un duelo de tercias a CHAOS (Hirooki Goto, YOH y YOSHI-HASHI). Esta confrontación no forma parte del torneo.

A continuación, Mark Davis del Aussie Open doblegó a Toru Yano. Éste intentó sus clásicas triquiñuelas y cuando pretendía un golpe bajo, Davis lo bloqueó y lo castigó con un Waterslide para llevarse la victoria. Mark Davis le corresponde enfrentar a su compañero de United Empire, Will Ospreay, para la segunda ronda.

En el turno principal, EVIL superó a Ren Narita con la ayuda de Dick Togo, quien golpeó a Narita con un golpe bajo para que solamente EVIL aplicara la Evil y llevarse el triunfo. Su siguiente oponente será Jeff Cobb.

Los resultados completos son:

NJPW “NEW JAPAN CUP 2023”, 08.03.2023

Fukushima Big Palette

Asistencia: 720 Espectadores

1. Shota Umino y Yuto Nakashima vencieron a Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita (7:40) con la STF de Umino sobre Fujita.

2. David Finlay, KENTA, Chase Owens y El Phantasmo derrotaron a Taichi, Yoshinobu Kanemaru, TAKA Michinoku y DOUKI (8:24) con un Trash Panda de Finlay sobre TAKA.

3. Great-O-Khan y Aaron Henare vencieron a Shingo Takagi y BUSHI (9:57) con la Ultima de Henare sobre BUSHI.

4. Tetsuya Naito, SANADA y Hiromu Takahashi derrotaron a Tama Tonga, Tomoaki Honma y Lio Rush (10:22) con la Destino de Naito sobre Honma.

5. Will Ospreay, Jeff Cobb y Kyle Fletcher vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y YOH (9:47) con un Hidden Blade de Ospreay sobre YOH.

6. New Japan Cup – Round 1: Mark Davis derrotó a Toru Yano (12:33) con un Waterslide.

7. New Japan Cup – Round 1: “King of Darkness” EVIL vencieron a Ren Narita (18:44) con la EVIL.