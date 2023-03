NJPW: “Anniversary Show” Bishamon retiene

New Japan Pro Wrestling celebró 51 años de existencia con el evento “Anniversary Show” que se llevó a cabo en el Ota City General Gymnasium.

► “Anniversary Show”

En este evento se desarrolló también, la segunda fecha de la New Japan Cup 2023.

Antes de ello, hubo varios duelos especiales como el que protagonizaron CHAOS (Lio Rush y YOH) contra Los Ingobernables de Japon (BUSHI y Hiromu Takahashi) a quienes vencieron en casi trece minutos de acciones.

Ya en los duelos del torneo, el debutante Shota Umino dio cuenta de Yujiro Takahashi, a pesar de que tuvo que batallar contra las intervenciones de SHO y su llave de mecánico. El siguiente rival de Umino será Zack Sabre Jr., uno de los luchadores que avanzaron por bye.

A continuación, David Finlay y Tomohiro Ishii se enfrentaron; pero antes de ello, se mostró un video y se reveló que Finlay se había unido al BULLET CLUB; en el momento de ingresar al ring en pantalla aparecieron las palabra “Rebel Club”, además iba acompañado de Gedo. Ya en acciones del combate, En el partido, Finlay ataco con ferocidad y su oponente resistió e intentó defenderse, pero Finlay fue más contundente. Su próximo rival será Great-O-Khan.

En el turno principal, Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) defendieron por segunda ocasión el Campeonato de Parejas IWGP ante el “dream team” conformado por Hiroshi Tanahashi y Kazuchika Okada.

Asistencia: 2,020 Espectadores

1. KENTA y El Phantasmo vencieron a Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita (9:20) con la Game Over de KENTA sobre Fujita.

2. Will Ospreay, Kyle Fletcher y Mark Davis derrotaron a Tama Tonga, Toru Yano y Satoshi Kojima (8:31) cuando Fletcher colocó espaldas planas a Kojima tras la Coriolis.

3. Minoru Suzuki, El Desperado y Ren Narita vencieron a “King of Darkness” EVIL, SHO y Dick Togo (8:08) con la Pinche Loco de Desperado sobre Togo.

4. Great-O-Khan, Jeff Cobb y Aaron Henare derrotaron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi y SANADA (10:01) con un Streets of Rage de Henare sobre Takagi.

5. Anniversary Junior Special Tag Match: YOH y Lio Rush vencieron a Hiromu Takahashi y BUSHI (12:55) con la Final Hour de Rush sobre BUSHI.

6. New Japan Cup – Round 1: Shota Umino derrotó a Yujiro Takahashi (9:47) con un Death Rider.

7. New Japan Cup – Round 1: David Finlay venció a Tomohiro Ishii (18:40) con un Trash Panda.

8. IWGP Tag Team Title: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (c) derrotaron a Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi (20:17) con la Naraku de YOSHI-HASHI sobre Tanahashi (2nd defense) defendiendo el título