Tamina quiere formar parte de The Bloodline

Tamina es la hija de Jimmy “Superfly” Snuka y es de ascendencia samoana. La superestrella de segunda generación se hizo un nombre en WWE como una competidora dominante en el ring, aunque su carrera no ha sido tan laureada como otros de su ascendencia. Eventualmente ganaría el Campeonato Femenil de Parejas WWE y el Campeonato 24/7, pero últimamente ha estado desaparecida de las pantallas, seguramente por la falta de planes creativos para ella.

► Tamina quiere tener relevancia en televisión

Tamina fue entrevistada recientemente por TMZ, donde se refirió a The Bloodline y su dominio durante los últimos dos años. La Superestrella de Raw reveló que todos querrían ser parte de la facción liderada por Roman Reigns, y lanzó la idea de querer tener una oportunidad de compartir con el referido grupo.

“Siento que todos quieren ser parte de The Bloodline. Así que sí, sería estúpido si fuera como, ‘No, no quiero ser parte de The Bloodline’. Sí, quiero ser parte de The Bloodline. Es como, sí, por supuesto, todo el mundo lo hace. Pero de nuevo, nunca sabes cómo es. WWE te golpeará con el premio desde el lado de la cara y tú no Incluso sé de dónde viene eso “.

En agosto pasado, Tamina participó en el torneo organizado por Triple H para determinar a las nuevas monarcas en parejas tras la deserción de Sasha Banks y Naomi, quienes habían dejado vacante el oro; allí, la samoana hizo equipo con Dana Brooke, pero no pudieron tener éxito, a pesar de que tuvieron dos oportunidades para lograrlo. No ha sido vista en televisión desde entonces.