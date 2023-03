NJPW: “New Japan Cup 2023” Inicia la competencia

Dio inicio la “New Japan Cup 2023”, el torneo anual de eliminación directa para pesos completos, que organiza New Japan Pro Wrestling. La ronda de apertura se efectuó en el Tokyo Korakuen Hall.

► “New Japan Cup 2023”

CHAOS (Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y YOSHI-HASHI) se impusieron al combinado de Hiroshi Tanahashi, Kazuchika Okada y Tomoaki Honma. El choque fue preludio a la batalla por el Campeonato de Parejas IWGP entre Bishamon y la dupla de Tanahashi y Okada.

La New Japan Cup arrancó con el duelo entre Tetsuya Naito y El Phantasmo. Esta era la primera ocasión que ambos se medía en un combate individual. El inicio fue lento, ya que ambos luchadores se estudiaban y poco a poco aumentó la intensidad de las acciones. Para la recta final, Naito esquivó un CR2 con una combinación de castigos que culminó con Polvo De Estrellas. El siguiente rival de Naito será Chase Owens que tuvo bye en la ronda uno.

En el turno estelar, SANADA se midió contra Taichi. Para el primero era primordial comenzar la competencia con un triunfo, luego de una larga serie de desafortunadas derrotas. Taichi inició tomando el control de las acciones, pero SANADA resistió los castigos y en respuesta planteó su ofensiva, que finiquitó con una variante de DDT, movimiento que empleó por primera ocasión. SANADA enfrentará a KENTA en la segunda ronda; KENTA fue otro de los luchadores que pasó directo por bye.

Los resultados completos son:

NJPW “NEW JAPAN CUP 2023”, 05.03.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,371 Espectadores

1. Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita vencieron a Tama Tonga y Ryohei Oiwa (7:55) con un Armlock de Fujita sobre Oiwa.

2. Shota Umino, Ren Narita, Ryusuke Taguchi y Master Wato derrotaron a “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo (10:04) con un Vendaval de Wato sobre Togo.

3. KENTA, Chase Owens y Gedo vencieron a Minoru Suzuki, El Desperado y Yuto Nakashima (8:22) con un Package Driver de Owens sobre Nakashima.

4. Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI derrotaron a Toru Yano, YOH y Lio Rush (6:12) con un Backslide de Takagi sobre Yano.

5. Tomohiro Ishii, Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vencieron a Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Tomoaki Honma (13:08) con un Vertical Drop Brainbuster de Ishii sobre Honma.

6. New Japan Cup – Round 1: Tetsuya Naito derrotó a El Phantasmo (17:32) con Polvo de Estrella.

7. New Japan Cup – Round 1: SANADA venció a Taichi (24:27) por Pinfall.