Benson Henderson revela cronograma para el retiro

Benson Henderson obtuvo el oro de UFC. También obtuvo el oro del WEC. El sábado en el SAP Center, tendrá la oportunidad de ganar el campeonato de peso ligero de Bellator, un tercer título promocional importante y una hazaña poco común.

En Bellator 292 , Henderson (30-11 MMA, 7-6 BMMA) se enfrenta a Usman Nurmagomedov (16-0 MMA, 5-0 BMMA), el actual campeón de peso ligero de Bellator y primo más joven del ex campeón de peso ligero de UFC Khabib Nurmagomedov. Además de ser una pelea por el título, la pelea es un cuarto de final del gran premio de 155 libras de la promoción .

Henderson admite que está en la fase crepuscular de su carrera, pero atribuye el inminente cierre del telón a un deseo más que a una necesidad. Físicamente, todavía se siente bien.

No es eso. Su esposa, María, firmó recientemente un contrato de múltiples peleas con Bellator. Henderson quiere devolverle el favor, hacerse a un lado y dejarla trabajar en su oficio, tal como lo hizo con él hace años.

“Ella pospuso su carrera, como hacen muchas esposas. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que un saludo a todas las mujeres, a nivel internacional, en todas partes. Aguantaron muchas cosas de nosotros, muchachos. Mi esposa pospuso su carrera para que yo pudiera brillar y hacer lo que hago. Nos ha ido bastante bien. Ahora, va a ser mi turno de dar un paso atrás y recoger a los niños de la escuela, dejarlos en la práctica de fútbol, ​​llevarlos a la práctica de ajedrez y dejar que ella practique.

“… Al final de estas (tres) peleas, estoy acabado. Creo que para todos los que están en edad de retirarse y los atletas que se van a retirar, siempre tienes ese Tom Brady de jugar uno más, ‘¿Puedes jugar uno más? ¿No puedes tocar uno más? Todavía me siento bien. Todavía me siento rápido. Sigo sintiendo que soy competitivo. Para mí, no sería solo sentirme competitivo, como si pudiera competir y estar con los mejores muchachos del mundo y esto y aquello. Se trata principalmente de darle su turno a mi esposa”.

En la mayoría de los casos, un boxeador en los últimos años de su carrera no tiene tantas oportunidades de hacer historia como Henderson. Ingresar a un torneo de ocho hombres significa que Henderson tiene la oportunidad no solo de agregar otro título de promoción importante a su muro, sino que también podría ganar un gran premio y cobrar $ 1 millón adicional por sus problemas: un final de libro de cuentos.

“Creo que ganar este gran premio será bastante sorprendente. He trabajado mucho. Las decisiones que he tomado en mi carrera siguiendo este camino, el camino de menor resistencia o los caminos más cómodos, o el camino más firme que vas o el camino que eliges, todas las decisiones que he tomado, ganando este gran premio. , ganar este cinturón de peso ligero, el tercer cinturón mío, el título de peso ligero de Bellator, significa todo. Significa absolutamente todo para mí”.