Rhea Ripley recibe curioso mensaje de Dexter Lumis

Rhea Ripley estuvo en el reciente Monday Night Raw apoyando a Finn Bálor en su lucha contra Johnny Gargano, quien trajo consigo a Dexter Lumis para ayudarlo a neutralizar a Damian Priest y Dominik Mysterio en ringside. Al final, gracias a la oportuna intervención de Edge, “Johnny Wrestling” se llevó la victoria.

► Dexter Lumis se expresa por medio de dibujos

Rhea Ripley resultó victoriosa en el Royal Rumble femenil de este año y eso le valió un boleto para WrestleMania 39, donde retará a Charlotte Flair, con lo cual ha estado compartiendo sus obligaciones entre Raw y SmackDown; no obstante, eso no ha impedido que The Eradicator continúe activamente apoyando a sus comañeros de The Judgment Day.

Por otra parte, la ex superestrella de NXT, Dexter Lumis aún no ha hablado en WWE TV, pero se ha visto activo en las redes sociales y siempre se expresa por medio de dibujos. Recientemente, Lumis etiquetó a la ex Campeona RAW en una publicación hecha en su cuenta de Twitter, donde le preguntó si le gustaba su dibujo de sí mismo portando un hacha.

“Rhea Ripley ¿te gustan los dibujos?”

Habrá que esperar y ver si The Nightmare responderá a la publicación de Dexter Lumis, pero ciertamente los recientes eventos de Raw podrían dejar abierta la posibilidad para que continúe esta breve rivalidad, mientras se preparan para un desafío más grande en WrestleMania. Por parte de The Judgment Day, Rhea Ripley desafiará a Charlotte Flair, mientras que Finn Bálor se medirá contra Edge en WrestleMania 39, mientras que Johnny Gargano ya tiene combate para ese fin de semana, pero en NXT Stand and Deliver.