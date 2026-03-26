NJPW: Steven Borden Jr. debuta con éxito en Academy Showcase

Steven Borden Jr., hijo de la leyenda Sting, tuvo su debut con New Japan Pro Wrestling en el evento que se presentó en el LA Dojo, en los Estados Unidos.

► Borden Jr. debutó con un triunfo

Esto ocurrió en el evento conmemorativo por el tercer aniversario del programa Academy Showcase, donde los alumnos que se forman en el Dojo tienen la oportunidad de demostrar sus avances.

Borden participó en una lucha de parejas, en el turno semifinal. Su coequipero fue Allan Breeze y en una labor conjunta superaron a Vin Parker y HITT. Borden se vio muy bien en esta primera incursión al LA Dojo.

A mediados de año 2024, el joven hijo de Sting comenzó su entrenamiento luchístico y ya ha tenido presentaciones esporádicas en algunos escenarios del circuito independiente, a la vez que tuvo sesiones de entrenamiento luchístico con algunos luchadores importantes del medio estadounidense, como Adam Copeland, FTR y Darby Allin.

Sin embargo, resulta muy llamativo que Borden muestre interés en prepararse en el LA Dojo. En febrero hubo algunos indicios de su inminente debut en la empresa del león, ya que Fred Rosser, uno de los instructores del LA Dojo, comentó en una entrevista, que estaba ayudando al joven Borden a prepararse, aunque sin decir que fuera parte del grupo que entrena ahí.

Los resultados completos son:

NJPW «Academy Showcase – 3rd Anniversary» 21.03.2026

LA Dojo, Carson, California.

1. Klay Cutler derrotó a Bastian Infinite.

2. Johnnie Robbie derrotó a PJ Laurier.

3. Ray Rico y Movie Myk derrotaron a Danger Ross y Zuka King.

4. Cordell venció a Jovannissi.

5. Casey Ferreira derrotó. Onix Amagi

6. Allan Breeze y Steven Borden derrotaron a Vin Parker y HITT.

7. NJPW Strong Survivor: Raymond Bright derrotó a CJ Tino

Steven Borden Jr. made his New Japan debut at NJPW Academy's 3rd Anniversary Showcase this past week. 🔥 GODDAMN, THIS GUY IS ALREADY GOOD.

pic.twitter.com/aVSueYYQrh — Drainmaker (@TheDrainmaker) March 25, 2026