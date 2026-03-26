AJPW: Resultados «Dream Power Series 2026» Invencible Miyahara

Desde el Esforta Arena Hachioji, All Japan Pro Wrestling presentó un evento más de su gira «Dream Power Series 2026«.

► «Dream Power Series 2026»

En choque de cuartetas, Dan Tamura, Fuminori Abe, MUSASHI y Yuya Susumu doblegaron a Hikaru Sato, Seigo Tachibana, Seiki Yoshioka y Shota Kofuji. Tamura lanzó un desafío a Seigo Tachibana por el Campeonato Mundial de Peso Jr. AJPW. Además, MUSASHI y Seiki Yoshioka se reconciliaron.

Siguió un choque de facciones donde Baka No Jidai (Daisuke Sekimoto, Hideki Suzuki, Kengo Mashimo y Suwama) no tuvieron contemplaciones ante HAVOC (Go Shiozaki, Oddyssey, Shotaro Ashino y Xyon). Tras el encuentro, Suwama encaró a Go Shiozaki y le propuso un duelo en mano a mano. Será la primera ocasión en once años que ambos luchadores se reencuentren sobre un ring.

En la gran final del torneo Zennichi Junior Tag Festival 2026, Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO se alzaron con el triunfo al dominar a Mochizuki Jr. y Ryo Inoue.

En el turno estelar, Kento Miyahara logró la sexta defensa de su séptimo reinado de la Triple Corona, tras superar en una aguerrida batalla al recio Kuma Arashi.

Los resultados completos son:

AJPW «DREAM POWER SERIES 2026», 20.03.2026

Esforta Arena Hachioji Main Arena

1,750 Espectadores

1. Ryuki Honda y Yuma Anzai vencieron a Yuma Aoyagi y Hokuto Omori (8:32) con un Final Vent de Honda sobre Omori.

2. «Mr. Saito» Naruki Doi y Senor Saito vencieron a Kota Sekifuda y Toshiyuki Sakuda (8:28) con la Bakatare Sliding Kick de Doi sobre Sakuda.

3. Titans of Calamity vs. Saito Brothers Singles Match 1st: Talos venció a Jun Saito (13:00) con un Ride the lighten Daddy.

4. MUSASHI, Dan Tamura, Yuya Susumu y Fuminori Abe vencieron a Seigo Tachibana, Shota Kofuji, Hikaru Sato y Seiki Yoshioka (10:56) con un Powerbomb de Tamura sobre Tachibana.

5. Suwama, Hideki Suzuki, Daisuke Sekimoto y Kengo Mashimo vencieron a Go Shiozaki, Shotaro Ashino, Xyon y Oddyssey (15:15) con un Backdrop Suplex de Suwama sobre Ashino.

6. Titans of Calamity vs. Saito Brothers Singles Match 2nd: Ren Ayabe venció a Rei Saito (13:39) con la Iron Maiden.

7. Zennichi Jr. Tag Festival – Final: Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO vencieron a Ryo Inoue y Mochizuki Junior (25:49) con un Firebird Splash de Aoyagi sobre Inoue.

8. Triple Crown: Kento Miyahara (c) venció a Kuma Arashi (23:15) con un Shutdown Suplex Hold defendiendo el título.