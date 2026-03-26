La segunda «temporada» de WWE EVOLVE tuvo anoche su cuarto episodio, emitido vía Tubi (sólo en EEUU) y grabado el 20 de febrero desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Tres luchas se anunciaron para esta edición: Brooks Jensen vs. Cappuccino Jones, Kali Armstrong vs. Masyn Holiday y Lince Dorado vs. Mike Cunningham.

► EVOLVE is for everyone

Tate Wilder abrió el show. Sobre el ring, retó a Kam Hendrix y Harley Riggins por el asalto que estos perpetraron contra él semanas atrás en el aparcamiento del Performance Center, tras mostrarse neutral en la rivalidad Team WWE PC vs. Team WWE ID. Hendrix y Riggings hicieron acto de presencia, acompañados de Kai Kavari (anteriormente conocido como Cyrus Habibi-Likio), nuevo talento que firmó con la compañía el pasado noviembre. Hendrix y Riggins lo echaron a los leones.

Tate Wilder derrotó a Kai Kavari . Combate corto, donde Kavari lanzó algunas ofensivas antes de que Wilder (sin su atuendo de lucha) tomara el control definitivo, lo rematara con su Wilde Ride y lo pusiera de espaldas planas. ♠♠♠ En las postrimerías, Wilder lanzó a Kavari por encima de la tercera cuerda y el novato cayó a los pies de Hendrix y Riggins, un tanto disgustados por el resultado.

. Combate corto, donde Kavari lanzó algunas ofensivas antes de que Wilder (sin su atuendo de lucha) tomara el control definitivo, lo rematara con su Wilde Ride y lo pusiera de espaldas planas. ♠♠♠ En las postrimerías, Wilder lanzó a Kavari por encima de la tercera cuerda y el novato cayó a los pies de Hendrix y Riggins, un tanto disgustados por el resultado. Lince Dorado derrotó a Mike Cunningham . Un tal Jha’Quain McNair estuvo viendo las hostialidades en la sección VIP. Buscaba aquí Cunningham robarse los focos ante uno de sus ídolos años atrás en 205 Live, aunque de inicio se vino muy arriba, pavoneándose demasiado, hasta que finalmente, se pasó de listo y Dorado, perro viejo, le devolvió la jugada rodándolo de espaldas tras intentar una Powerbomb. Buen duelo, que careciera de ardides (más allá de las chulerías de Cunningham) ayudó. ♠♠♠ 1/2 Concluido, ante el micrófono de Chuey Martinez, la cordialidad se impuso y los gladiadores intercambiaron elogios.

. Un tal Jha’Quain McNair estuvo viendo las hostialidades en la sección VIP. Buscaba aquí Cunningham robarse los focos ante uno de sus ídolos años atrás en 205 Live, aunque de inicio se vino muy arriba, pavoneándose demasiado, hasta que finalmente, se pasó de listo y Dorado, perro viejo, le devolvió la jugada rodándolo de espaldas tras intentar una Powerbomb. Buen duelo, que careciera de ardides (más allá de las chulerías de Cunningham) ayudó. ♠♠♠ Concluido, ante el micrófono de Chuey Martinez, la cordialidad se impuso y los gladiadores intercambiaron elogios. Timothy Thatcher dio cuenta del estatus del Campeonato Femenil WWE EVOLVE, vacante como consecuencia del ascenso de Kendal Grey. La nueva monarca se decidirá dentro de tres semanas mediante un Eliminator Gauntlet Match, y el próximo miércoles veremos quién sale en último lugar con un choque entre Wendy Choo, Nikkita Lyons, Laynie Luck y PJ Vasa. Además, nuevos talentos debutarán.

Kali Armstrong derrotó a Masyn Holiday (con Layla Diggs) . Paseo por el parque para Armstrong, que en apenas un minuto, vía Kali Connection y la cuenta de tres, pareció retomar su senda hacia el Campeonato Femenil WWE EVOLVE. Lo de Holiday me suena a despedida. ♠♠

. Paseo por el parque para Armstrong, que en apenas un minuto, vía Kali Connection y la cuenta de tres, pareció retomar su senda hacia el Campeonato Femenil WWE EVOLVE. Lo de Holiday me suena a despedida. ♠♠ Nueva viñeta de Braxton Cole, quejoso de ciertas desgracias en su vida, como que le sirvieran una langosta demasiado mantecosa o tuviera que tomar un vuelo comercial para ir a Cabo (Cañaveral, imagino). Me hace gracia el personaje, mezcla de MJF + Adrian Veidt.

Brooks Jensen vs. Cappuccino Jones terminó en doble DQ . Sobre los ocho minutos, ambos empujaron al réferi mientras se encontraban fuera del ring para evitar que este siguiera con el conteo de 10 y fueron descalificados. El final resultó un poco blando, pero considerando que la acción había tenido calidad, propiciará una segunda parte. ♠♠♠ 1/4 En el poscombate, más árbitros intentaron separar a Jensen y Jones y el rudo golpeó al técnico con su cencerro, defenestrándolo.

. Sobre los ocho minutos, ambos empujaron al réferi mientras se encontraban fuera del ring para evitar que este siguiera con el conteo de 10 y fueron descalificados. El final resultó un poco blando, pero considerando que la acción había tenido calidad, propiciará una segunda parte. ♠♠♠ En el poscombate, más árbitros intentaron separar a Jensen y Jones y el rudo golpeó al técnico con su cencerro, defenestrándolo. Kali Armstrong fue a quejarse a Timothy Thatcher de nunca haber recibido una revancha contra Kendal Grey por el Campeonato Femenil WWE EVOLVE, así que el «Foreman» de la marca la incluyó en el «Four-Way» de la próxima semana, que entonces ahora tendrá la forma de un «Five-Way».

Como cierre, Aaron Rourke, nuevo Campeón WWE EVOLVE, dio cuenta de su viaje hasta hacerse con la presea, apuntando que Charlotte Flair era su luchadora favorita y que quería seguir sus pasos, instando a todo el mundo mostrarse auténtico. Mensaje muy positivo el dado por Rourke, que choca un poco escuchar en WWE. Harlem Lewis estuvo viendo el discurso desde un monitor entre bastidores y dijo que el reinado de Rourke sería breve.

⇒ Un capítulo algo distinto a los de las últimas semanas, con dos encuentros cortos, un final por DQ y con el hueco estelar en forma de promo. Menos componente «in-ring» que de costumbre en favor de seguir construyendo varias rivalidades y varias promos sustanciosas. WWE EVOLVE sabe cambiar puntualmente la dinámica de sus shows y esta semana volvió a hacerlo para vendernos bien su menú del próximo miércoles.

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Harlem Lewis was watching new Evolve Champion Aaron Rourke celebrate with the crowd 👀#WWEEvolve pic.twitter.com/y7llUGjxLH — Eslam (@EslamRollins) March 26, 2026