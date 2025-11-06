NJPW: Se oficializan primeras luchas de campeonato para WK20

New Japan Pro Wrestling dio a concer las primeras luchas de campeonato para su magno evento «Wrestle Kingdom 20″ con el que comenzará sus actividades de 2026.

► Se han oficilizado los primeros combates para WK20

Además de la lucha de despedida de Hiroshi Tanahashi y el debut de Aaron Wolf, NJPW hizo el anuncio oficial de dos luchas de campeonato doble.

En la primera de ellas, la actual campeona World of Stardom y NJPW STRONG, Saya Kamitani, fue confrontada por la Campeona Femenina IWGP, Syuri, tras el evento «Crimson Nightmare». Kamitani aceptó el reto, pero la lucha fue pactada para que Kamitani exponga el título NJPW STRONG, mientras que Syuri pondrá en juego el título IWGP. La vencedora se llevará los dos campeonatos.

Tras retener con éxito el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP en la función Hiroshi Tanahashi ~ Final Homecoming, Takeshita recibió el desafió del poseedor del Campeón Global de Peso Completo IWGP, Yota Tsuji. Pronto se hizo oficial que ambos luchadores se enfrentarían en el evento principal de Wrestle Kingdom, poniendo en juego sus respectivos títulos.

El cartel va como sigue:

NJPW «Wrestle Kingdom 2026», 04.01.2026

Tokyo Dome

– Hiroshi Tanahashi’s Retirement Match: Hiroshi Tanahashi vs. TBA

– Aaron Wolf vs. EVIL

– NJPW STRONG Women’s Championship y IWGP Women’s Championship — Winner Takes All Match: Saya Kamitani (STRONG) vs. Syuri (IWGP)

– IWGP World Heavyweight Championship y IWGP Global Heavyweight Championship — Winner Takes All Match: Konosuke Takeshita (World) vs. Yota Tsuji (Global)