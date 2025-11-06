Dutch Mantell: «Hoy en día nada destaca en la WWE»

El icónico ex-mánager de lucha libre Dutch Mantell analiza la baja venta de boletos últimamente en SmackDown y el producto actual de la WWE. No hace mucho, también dirigía la mirada hacia AEW explicando los errores de Tony Khan.

¿WWE ha llegado a su punto máximo?: “Así es el negocio de la lucha. WWE ahora no es diferente a los territorios regionales de antes. De repente caen, la gente se está muriendo de hambre porque cobran según la asistencia. Pero hacen algo que prende al público, y luego otro ángulo debajo, y otro más… y cuando te das cuenta ya están arriba de nuevo. Puede cambiar en un segundo, dar la vuelta como una moneda.”

Utah y el ambiente en esa zona: “Nunca me gustó Utah. No sé, solo tiene un ambiente diferente… como esa vibra mormona. No es que sea mala, solo distinta. Se siente muy estricta, supongo que por la influencia de la religión. No quiero que la gente de Utah me escriba diciendo que hablo mal de ellos, pero simplemente nunca me gustó.”

Las bajas ventas de boletos en SmackDown: “Las ventas de boletos para SmackDown este pasado viernes fueron sorprendentemente bajas. Las más bajas en cuatro años… y hay una razón, o muchas razones realmente. Se presentaron en Salt Lake City el viernes, y luego otra vez en Salt Lake City el sábado para Saturday Night’s Main Event. No puedes correr la misma ciudad dos noches seguidas. No puedes hacer eso con los mormones… tienen muchas esposas que atender, no pueden pasarse todo el fin de semana viendo lucha libre.”

La situación actual del producto de WWE:

“Si miras el producto ahora, nada me llama la atención. Nada me agarra y me dice: ‘Ey, pon atención’. Creo que están batallando, pero van a volver. No hay nada que sobresalga.”

El formato repetitivo de Raw y SmackDown:

“Lo que pasa es el formato de los shows. Es un show de variedad… sin variedad. Abren siempre igual: la bienvenida, muestran la ciudad, luego los luchadores diciendo ‘esta noche estaré yo’, hacen cuatro o cinco de esos, luego una promo de 20 minutos, y recién a los 25 o 30 minutos hay lucha. Yo abriría con una lucha caliente. Algo que levante al público de inmediato.”

Los mismos luchadores enfrentándose siempre:

“El roster se siente pequeño. Ves a los mismos luchadores todas las semanas enfrentándose entre sí. Si solo tienes cinco luchas por show, ¿cuántas personas puedes mostrar? Y encima algunas son singles… es difícil destacar a alguien así.”