Ya con la resaca de Succession atrás, WWE EVOLVE se hizo presente una vez más la noche de los miércoles con nuevo episodio, grabado el pasado 26 de septiembre desde el WWE Performance Center en Orlando (Florida, EEUU).

Tres luchas se anunciaron para el show: Wendy Choo vs. Chantel Monroe, Adrenaline Drip (Jack Cartwheel & Cappuccino Jones) vs. Harley Riggins & Jax Presley y Brooks Jensen vs. Mike Cunningham.

Para no perder la costumbre, WWE EVOLVE pudo verse vía Tubi en EEUU.

► EVOLVE en reset

Harley Riggins y Jax Presley derrotaron a Adrenaline Drip (Jack Cartwheel y Cappuccino Jones) . Lucha de desempate entre estos dos equipos, de similar duración a las dos anteriores. Otro romance de verano, corto pero intenso, donde de nuevo el contraste de estilos lo hizo atractivo. Y aquí, Riggins y Presley ganaron sin ardides, supongo para finiquitar ya este pique. Cartwheel y Jones parecían tener encarrilada la victoria y se disponían a aplicar su remate conjunto (Flip and Sip), pero Riggins hizo que Cartwheel cayera del esquinero lanzado a Jones contra él, y el rubiales fue seguidamente finiquitado con el impresionante remate conjunto de los rudos (Unnecessary Roughness) para la cuenta de tres. Ya concluido el combate, Riggins y Presley hicieron un bis con dicho «finisher» dedicado a Cartwheel.

Se nos recordó que Kendal Grey defendió por primera vez el Campeonato Femenil WWE EVOLVE, este pasado martes en NXT, ante Lash Legend.

PJ Vasa derrotó a Haze Jameson . En el anterior capítulo, Vasa atacó a Kendal Grey, mostrando aparentemente sus intenciones de contender por la correa femenil. Ergo, no podía perder su combate de debut, contra una Jameson que no competía en WWE EVOLVE desde el cuarto episodio. Me chivan que Vasa y Jameson ya se enfrentaron en LFG, y Vasa también venció. Aquí, lo hizo de manera muy dominante, en apenas dos minutos, tras un Swinging Side Slam denominado «The Issue», según Peter Rosenberg y Robert Stone. Al terminar el trámite, y ante el micrófono de Chuey Martinez, Vasa dijo que dominaría WWE EVOLVE. No lo descarto, es samoana.

Jackson Drake entró en la oficina de Stevie Turner e intentó que esta le cancelara su defensa frente a Keanu Carver, pero la inglesa no le hizo caso, y a cambio, el Campeón WWE EVOLVE se topó con Carver, quien casi le arranca la cabeza de un puñetazo que fue a parar contra la pared, haciendo un boquete como si se tratara del Agente Smith. Por cierto, si Turner continúa apareciendo en el programa es porque este episodio también se grabó antes de su salida de WWE.

En vestidores, Mike Cunningham, novato del programa WWE ID presentado el pasado miércoles, tuvo una amable bienvenida de parte de Sean Legacy. Marcus Mathers estaba también por ahí, y luego de mostrarse un tanto depre (no gana en WWE EVOLVE desde julio), recibió ánimos de Legacy. Este hombre es un trozo de pan.

Brooks Jensen derrotó a Mike Cunningham . Pues no pudo el novato estrenarse con triunfo. Jensen logró evitar varias movidas aéreas y llevar la voz cantante por su mayor experiencia, y aunque Cunningham intentó sorprenderlo, finalmente le endosó una Spinning Kick cuando buscaba un Springboard Cutter y lo cubrió. Con todo, WWE EVOLVE quiso vender que Cunningham tuvo un debut muy digno.

Nueva viñeta para Aaron Rourke hablando sobre su crianza luchística en la escuela de Create A Pro Wrestling (de donde, entre otros, salió MJF) y sobre su lado más recio, que según él muchos pasan por alto.

Kali Armstrong reaparecerá el próximo miércoles.

Jackson Drake volvió a la oficina de Stevie Turner, con la misma suerte que en su anterior tentativa. Turner le dio a elegir: o defendía su título frente a Keanu Carver o debía dejarlo vacante. Drake, resignado, aceptó ponerlo sobre la mesa la semana que viene (esto se grabó el 17 de octubre).

Chantel Monroe derrotó a Wendy Choo . Y en el estelar, Choo se reencontró con el fracaso, perdiendo de manera limpia luego de intentar su Dirty Snap y ser reversado con un golpe contra la segunda cuerda en su garganta que la dispuso para el remate de Monroe (Perfect Ending, un Swinging Codebreaker) y el consiguiente pin. Por debajo de los 10 minutos, la lucha más larga del episodio, donde Monroe salió muy bien parada. Mientras, el futuro de Choo sigue generando incógnitas, con un resultado que choca con sus palabras en las viñetas recientes donde se la veía psicoanalizada.

Y para cerrar, Jackson Drake por tercera vez en la oficina de Stevie Turner. Aceptando su destino, proclamó que acabaría con Keanu Carver en pos de llevar el peso de WWE EVOLVE.

⇒ Se dobló el número de encuentros respecto a la semana pasada, aunque en esta no se vio ninguna lucha realmente notoria. Un tanto entendible, porque tres de ellas fueron con nuevos talentos como protagonistas que deben tener algo más de margen hasta poder hacer una valoración en firme. Y si dije sobre PJ Vasa y Mike Cunningham que de primeras no me generaban interés, con sus actuaciones vistas ayer me callaron un poco la boca. WWE EVOLVE está en proceso de obligada renovación tras los despidos de octubre y de momento lo lleva bien.

6/10

