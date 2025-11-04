NJPW: Resultados Hiroshi Tanahashi ~ Final Homecoming

«Hiroshi Tanahashi ~ Final Homecoming« fue el nombre de la función que New Japan Pro Wrestling presentó en Gifu, la prefectura natal de Tanahashi.

► «Hiroshi Tanahashi ~ Final Homecoming»

La cartelera estuvo repleta de importantes combates por el título y la final de la Super Jr. Tag League. Tras este evento, se están ultimando los detalles para el regreso de NJPW al Tokyo Dome en Wrestle Kingdom 20.

En una accidentada batalla de cuartetas, Shingo Takagi, Yuto-Ice, OSKAR y Clark Connors se impusieron a Great-O-Khan, Callum Newman, Templario y Jakob Austin Young.

Los representantes de House of Torture (DOUKI y SHO) se alzaron con la Super Jr. Tag League con un golpe bajo que resultó crucial para su victoria. Tras la lucha, Kosei Fujita los encaró exigiendo una lucha por los campeonatos de la categoría.

Hiroshi Tanahashi se enfrentó a Yota Tsuji por el Campeonato Global Peso Completo IWGP ante su público local, en lo que probablemente sfue su último combate titular. Tanahashi, buscaba un título más antes de retirarse el 4 de enero. Pero, a pesar de la emoción y el apoyo ensordecedor del público de Gifu, el Ace of Universe no pudo destronar al campeón. Tsuji logró su primera defensa titular. Tras el combate, Yuto-Ice apareció para desafira a Tanahashi a un combate el 8 de noviembre. Más tarde, Gedo informó a Tanahashi entre bastidores que prepararía un oponente para su combate de despedida.

En el evento principal, Konosuke Takeshita realizó la primera defensa del Campeonato Mundial Peso Completo IWGP. Hirooki Goto lo enfrentó, buscando recuperar el cinturón que ostentó a principios de año. Tras un combate intenso, The Alpha finalizó la contienda con un Raging Fire, logrando así una exitosa primera defensa. Tras la lucha, Takeshita tomó el micrófono y retó a alguien a desafiarlo en el Tokyo Dome. Yota Tsuji reapareció ante el público de Gifu, aceptando el reto . La tensión aumentó cuando Takeshita exigió que Tsuji pusiera en juego también su cinturón y éste aceptó.

Los resultados completos son:

NJPW «HIROSHI TANAHASHI ~ RETURNING HOME IN GLORY», 02.11.2025

Gifu Memorial Center Deai Dome

3,742 Espectadores

1. Oleg Boltin, Shoma Kato y Tatsuya Matsumoto vencieron a Katsuya Murashima, Masatora Yasuda y Zane Jay (8:58) con un Verdict de Boltin sobre Jay.

2. Robbie Eagles, Kosei Fujita y Hartley Jackson vencieron a Hiromu Takahashi, Gedo y Daiki Nagai (9:17) con la Death Valley Bomb de Jackson sobre Nagai.

3. Ryusuke Taguchi, Dragon Dia , KUSHIDA y Yuki Yoshioka vencieron a El Desperado, KUUKAI, Tiger Mask y YAMATO (7:55) con un Kido Clutch de Taguchi sobre Tiger.

4. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo vencieron a Shota Umino, Yuya Uemura, Toru Yano, YOH y Master Wato (6:18) cuando Togo colocó espaldas planas a Wato.

5. Shingo Takagi, Yuto-Ice, OSKAR y Clark Connors vencieron a Great-O-Khan, Callum Newman, Templario y Jakob Austin Young (10:58) con la Cruella de Yuto sobre Young.

6. Super Jr. Tag League – Final: SHO y DOUKI vencieron a Taiji Ishimori y Robbie X (15:01) con un Horizontal Cradle de DOUKI sobre Ishimori.

7. IWGP Global Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) venció a Hiroshi Tanahashi (20:05) con un Gene Blaster defendiendo el título.

8. IWGP World Heavyweight Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) venció a Hirooki Goto (24:20) con un Raging Fire defendiendo el título.